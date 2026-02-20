TCA promove minicurso gratuito e online; saiba mais

Curso de Música do Teatro Castro Alves (TCA) - Foto: Divulgação

O Curso de Música do Teatro Castro Alves (TCA) lança, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, a partir das 10h, o minicurso “Pílulas de Verão”. As aulas são gratuitas e online e propõem uma introdução ao universo da música sinfônica. As turmas são limitadas a 98 participantes por curso.

Na edição de 2026, serão oferecidos três cursos: “A Flauta Doce: aspectos técnicos do instrumento”, com Uibitu Smetak; “A Linguagem Musical da Orquestra Sinfônica”, com Alexandre Loureiro; e “Ernesto Nazareth e o Tango Brasileiro”, com Karina Seixas.

As atividades serão coordenadas por professores da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). Para participar, não é necessário ter conhecimento prévio, já que as experiências didáticas são voltadas para iniciantes.

O projeto tem como objetivo despertar a apreciação musical dos alunos pela música clássica, mostrando que o gênero pode ser acessível a todos.

Saiba programação das aulas

Link de inscrição: Neste link

A FLAUTA DOCE: ASPECTOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO

Com: Uibitu Smetak

Data: 25 de fevereiro, das 10h às 11h30

Será realizada uma única aula voltada a interessados no instrumento, estudantes de música e educadores, esclarecendo pontos essenciais sobre a técnica e também sobre a história da flauta doce. A atividade propõe introduzir pontos essenciais sobre a flauta, além de apresentar aos participantes os aspectos essenciais da técnica do instrumento, como respiração, digitação e articulação. Uibitu Smetak é violinista da OSBA.

INTRODUÇÃO À MÚSICA CLÁSSICA

Com: Alexandre Loureiro

Data: 26 de fevereiro, das 10h às 11h30

O minicurso oferece uma imersão profunda na linguagem da música de concerto, explorando o funcionamento de uma Orquestra Sinfônica. Sob a condução de Alexandre Loureiros, violinista com vasta trajetória em palcos sinfônicos, os participantes terão a oportunidade de compreender a estrutura das obras e o papel de cada instrumento no conjunto. Além da análise técnica, o curso propõe um diálogo interdisciplinar, examinando como a música clássica se conecta com outras expressões artísticas, com destaque especial para a sua influência no Cinema.

ERNESTO NAZARETH E O TANGO BRASILEIRO

Com: Karina Seixas

Data: 27 de fevereiro, das 10h às 11h30

No curso “Ernesto Nazareth e o Tango brasileiro”, os participantes irão conhecer a vida do compositor brasileiro, assim como as suas principais composições. Compositor, professor e pianista, Nazareth, cuja obra é toda voltada para o piano, é considerado um dos maiores expoentes da música brasileira e possui cadeira na Academia Brasileira de Música.