Timbalada e mais: saiba onde curtir a ressaca do carnaval em Salvador
Festas espalhadas pela capital mantém o clima de festa pela cidade
O Carnaval chegou ao fim, mas a animação está longe de acabar. Após realizar a maior festa de rua do mundo, a capital baiana segue com uma programação diversa, com inúmeras opções para quem quer continuar aproveitando o clima do pós-folia.
Entre as atrações, Salvador oferece diversidade: samba, música eletrônica, ressaca da Timbalada e shows de drags mantêm o clima carnavalesco vivo pelas ruas da cidade.
Ainda quer continuar curtindo? O Portal A TARDE separou as melhores festas de ressaca para você continuar festejando. Confira!
🎭Festas de Ressaca de Carnaval
🎉 Ressaca de Carnaval no Pelourinho
- Data: 22 de fevereiro
- Horário: A partir das 15h
- Local: Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho – Salvador (BA)
- Ingressos: Evento gratuito
🎉 Ressaca de Carnaval do Grupo Botequim
- Participação: Roda de Choro Batatinha
- Local: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo
- Data: 20 de fevereiro
- Horário: 21h
- Abertura da casa: 20h
- Ingressos: R$40
- Venda: Sympla
🎉 Show de Drags
- Data: 20 de fevereiro
- Horário: 20h
- Local: Boteco do Paulista – R. da Paciência, 263 – Rio Vermelho, Salvador – BA, 41950-010
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
🎉 El Club de Reggaeton – Reila Beats e Tecnoplanta
- Data: 20 de fevereiro
- Horário: 21h
- Local: A Marujada — Rua dos Marchantes, 81 – Santo Antônio Além do Carmo
- Ingressos: R$20
- Venda: Sympla
🎉Drop Music Brasil – Brisa, Groove Carnaval
- Data: 21 de fevereiro
- Horário: 21h
- Local: Barraca do Lorô – Stella Maris
- Ingressos: R$55
- Venda: TicketMaker
🎉 Brega & Night
- Data: 21 de fevereiro
- Horário: 20h
- Local: A Marujada – Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio
- Ingressos: R$25 antecipado
🎉 Ressaca Miss Suéter Baile Show + Baile Esquema Novo
- Data: 21 de fevereiro
- Horário: 20h
- Local: Colaboraê, Salvador – BA
- Ingressos: A partir de R$30
- Venda: Sympla
🎉 Mega Bailão
- Data: 21 de fevereiro
- Horário: 22h
- Local: Amsterdam RV – Rio Vermelho
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
🎉 Ressaquinha de Carnaval dos Musiclauns
- Data: 22 de fevereiro
- Horário: 10h
- Local: Varanda do Sesi, Salvador – BA
- Ingressos: A partir de R$40
- Venda: Sympla
🎉 Ensaio da Timbalada – Ressaca da Timba
- Data: 22 de fevereiro
- Horário: 16h
- Local: Candyall Guetho Square – Candeal
- Ingressos: A partir de R$350
- Venda: BoraTickets
🎉 Bacalhau do Compadre – NACCI
- Data: 26 de fevereiro
- Horário: 16h
- Local: Largo da Saúde, Centro, Salvador
