AGENDA

Timbalada e mais: saiba onde curtir a ressaca do carnaval em Salvador

Festas espalhadas pela capital mantém o clima de festa pela cidade

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/02/2026 - 18:34 h | Atualizada em 19/02/2026 - 18:59

Saiba onde curtir a ressaca da folia em Salvador
Saiba onde curtir a ressaca da folia em Salvador -

O Carnaval chegou ao fim, mas a animação está longe de acabar. Após realizar a maior festa de rua do mundo, a capital baiana segue com uma programação diversa, com inúmeras opções para quem quer continuar aproveitando o clima do pós-folia.

Entre as atrações, Salvador oferece diversidade: samba, música eletrônica, ressaca da Timbalada e shows de drags mantêm o clima carnavalesco vivo pelas ruas da cidade.

Ainda quer continuar curtindo? O Portal A TARDE separou as melhores festas de ressaca para você continuar festejando. Confira!

🎭Festas de Ressaca de Carnaval

🎉 Ressaca de Carnaval no Pelourinho

  • Data: 22 de fevereiro
  • Horário: A partir das 15h
  • Local: Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho – Salvador (BA)
  • Ingressos: Evento gratuito

🎉 Ressaca de Carnaval do Grupo Botequim

  • Participação: Roda de Choro Batatinha
  • Local: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo
  • Data: 20 de fevereiro
  • Horário: 21h
  • Abertura da casa: 20h
  • Ingressos: R$40
  • Venda: Sympla

🎉 Show de Drags

  • Data: 20 de fevereiro
  • Horário: 20h
  • Local: Boteco do Paulista – R. da Paciência, 263 – Rio Vermelho, Salvador – BA, 41950-010
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

🎉 El Club de Reggaeton – Reila Beats e Tecnoplanta

  • Data: 20 de fevereiro
  • Horário: 21h
  • Local: A Marujada — Rua dos Marchantes, 81 – Santo Antônio Além do Carmo
  • Ingressos: R$20
  • Venda: Sympla

🎉Drop Music Brasil – Brisa, Groove Carnaval

  • Data: 21 de fevereiro
  • Horário: 21h
  • Local: Barraca do Lorô – Stella Maris
  • Ingressos: R$55
  • Venda: TicketMaker

🎉 Brega & Night

  • Data: 21 de fevereiro
  • Horário: 20h
  • Local: A Marujada – Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio
  • Ingressos: R$25 antecipado

🎉 Ressaca Miss Suéter Baile Show + Baile Esquema Novo

  • Data: 21 de fevereiro
  • Horário: 20h
  • Local: Colaboraê, Salvador – BA
  • Ingressos: A partir de R$30
  • Venda: Sympla

🎉 Mega Bailão

  • Data: 21 de fevereiro
  • Horário: 22h
  • Local: Amsterdam RV – Rio Vermelho
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

🎉 Ressaquinha de Carnaval dos Musiclauns

  • Data: 22 de fevereiro
  • Horário: 10h
  • Local: Varanda do Sesi, Salvador – BA
  • Ingressos: A partir de R$40
  • Venda: Sympla

🎉 Ensaio da Timbalada – Ressaca da Timba

  • Data: 22 de fevereiro
  • Horário: 16h
  • Local: Candyall Guetho Square – Candeal
  • Ingressos: A partir de R$350
  • Venda: BoraTickets

🎉 Bacalhau do Compadre – NACCI

  • Data: 26 de fevereiro
  • Horário: 16h
  • Local: Largo da Saúde, Centro, Salvador

x