Timbalada e mais: saiba onde curtir a ressaca do carnaval em Salvador

O Carnaval chegou ao fim, mas a animação está longe de acabar. Após realizar a maior festa de rua do mundo, a capital baiana segue com uma programação diversa, com inúmeras opções para quem quer continuar aproveitando o clima do pós-folia.

Entre as atrações, Salvador oferece diversidade: samba, música eletrônica, ressaca da Timbalada e shows de drags mantêm o clima carnavalesco vivo pelas ruas da cidade.

Ainda quer continuar curtindo? O Portal A TARDE separou as melhores festas de ressaca para você continuar festejando. Confira!

🎭Festas de Ressaca de Carnaval

🎉 Ressaca de Carnaval no Pelourinho

Data: 22 de fevereiro

Horário : A partir das 15h

: A partir das 15h Local: Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho – Salvador (BA)

Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho – Salvador (BA) Ingressos: Evento gratuito

🎉 Ressaca de Carnaval do Grupo Botequim

Participação: Roda de Choro Batatinha

Local: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo Data: 20 de fevereiro

20 de fevereiro Horário: 21h

21h Abertura da casa: 20h

20h Ingressos: R$40

R$40 Venda: Sympla

🎉 Show de Drags

Data: 20 de fevereiro

20 de fevereiro Horário : 20h

: 20h Local: Boteco do Paulista – R. da Paciência, 263 – Rio Vermelho, Salvador – BA, 41950-010

Boteco do Paulista – R. da Paciência, 263 – Rio Vermelho, Salvador – BA, 41950-010 Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

🎉 El Club de Reggaeton – Reila Beats e Tecnoplanta

Data: 20 de fevereiro

20 de fevereiro Horário: 21h

21h Local: A Marujada — Rua dos Marchantes, 81 – Santo Antônio Além do Carmo

A Marujada — Rua dos Marchantes, 81 – Santo Antônio Além do Carmo Ingressos: R$20

R$20 Venda: Sympla

🎉Drop Music Brasil – Brisa, Groove Carnaval

Data: 21 de fevereiro

21 de fevereiro Horário: 21h

21h Local: Barraca do Lorô – Stella Maris

Barraca do Lorô – Stella Maris Ingressos: R$55

R$55 Venda: TicketMaker

🎉 Brega & Night

Data: 21 de fevereiro

21 de fevereiro Horário: 20h

20h Local: A Marujada – Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio

A Marujada – Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio Ingressos: R$25 antecipado

🎉 Ressaca Miss Suéter Baile Show + Baile Esquema Novo

Data : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro Horário: 20h

20h Local: Colaboraê, Salvador – BA

Colaboraê, Salvador – BA Ingressos: A partir de R$30

A partir de R$30 Venda: Sympla

🎉 Mega Bailão

Data : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro Horário: 22h

22h Local: Amsterdam RV – Rio Vermelho

Amsterdam RV – Rio Vermelho Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

🎉 Ressaquinha de Carnaval dos Musiclauns

Data: 22 de fevereiro

22 de fevereiro Horário: 10h

10h Local: Varanda do Sesi, Salvador – BA

Ingressos: A partir de R$40

Venda: Sympla

🎉 Ensaio da Timbalada – Ressaca da Timba

Data: 22 de fevereiro

22 de fevereiro Horário: 16h

16h Local: Candyall Guetho Square – Candeal

Candyall Guetho Square – Candeal Ingressos: A partir de R$350

A partir de R$350 Venda: BoraTickets

🎉 Bacalhau do Compadre – NACCI