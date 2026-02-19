Menu
CULTURA

Carnaval do Centro Histórico reúne mais de 600 mil foliões em 2026

O circuito atraiu mais de 150 artistas para se apresentar no Pelourinho

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/02/2026 - 16:05 h

Carnaval do Pelô reúne mais de 600 mil pessoas
Carnaval do Pelô reúne mais de 600 mil pessoas

Marcando o Carnaval do Centro Histórico, conhecido como Circuito Batatinha, em 2026, reuniu mais de 600 mil pessoas ao longo da festa. O espaço se consolidou como um local para cultura, com cerca de 150 atrações da música.

Com o tema “Carnaval da Bahia: Um Estado de Alegria”, o circuito reuniu artistas consagrados. Além dos shows, a programação contou com bailes infantis e desfiles de agremiações pelas ruas e becos do Pelourinho.

Segundo o secretário estadual de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o circuito amplia as opções para quem deseja participar do Carnaval da cidade.

“Nos últimos anos, o Carnaval do Pelourinho tem se concretizado como um dos principais circuitos da folia e, em 2026, mostrou uma força especial. A diversidade das atrações dialogou com um público igualmente diverso, que reconhece no Pelô um espaço de encontro e tradição. Encerramos esta edição com a certeza de que fortalecer este carnaval é preservar a memória cultural da Bahia e democratizar o acesso à maior festa popular do mundo”, comentou.

Entre as 150 atrações que marcaram presença na festa do Centro Histórico estiveram Olodum, Rachel Reis, Os Gilsons, Majur, Afrocidade, que recebeu a rapper Duquesa como convidada, Nação Zumbi e Luedji Luna, entre outros nomes.

O espaço também foi voltado para famílias e crianças, com atrações como Lilica Rocha e a banda Canela Fina, reforçando o caráter democrático do circuito.

x