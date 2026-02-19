Do pré ao Carnaval: A TARDE Folia bate mais de 120 milhões de visualizações

Com transmissão ao vivo, A TARDE Folia consolida a maior cobertura digital de sua história - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

As festas pré-carnavalecas e o Carnaval de Salvador 2026 marcaram um capítulo histórico para o Grupo A TARDE. Com uma estrutura robusta montada no coração do circuito Barra-Ondina, a já tradicional cobertura de impressos, portais, rádios e redes sociais se uniram a transmissão ao vivo do A TARDE Folia, que levou a energia da avenida para o público, com tecnologia, jornalismo de peso e o brilho de grandes estrelas.

Os números atestam o sucesso da operação: mais de 120 milhões de visualizações emais de 26 milhões de contas alcançadas em suas plataformas digitais.

O grande diferencial deste ano foi a parceria estratégica firmada entre o Grupo A TARDE e a Claro TV. Pela primeira vez, o conteúdo do Carnaval baiano foi transmitido de forma inédita em sinal HD para todo o Brasil através do canal Like (530), alcançando uma base potencial de 6 milhões de lares, além da forte presença no canal A TARDE Play no YouTube.

Com estrelas, transmissão do A TARDE Play dobra de tamanho

O grande destaque do A TARDE Folia foi a presença constante no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Posicionado estrategicamente no Hotel Monte Pascoal, na Barra, o Observatório A TARDE - estúdio exclusivo do Grupo - foi palco da transmissão ao vivo da folia entre os 12 e 17 de setembro.

A transmissão foi comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, nomes fortes do jornalismo baiano.

CARNAVAL 2026 Observatório A TARDE inicia transmissão ao vivo direto do circuito. Na foto: Bell Marques no Observatório A TARDE com Marrom e Silvana Freire. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 12/02/2026 | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A operação mobilizou um time de cerca de 100 profissionais, incluindo os repórteres Adriana Amada, Brenda Viana, Giovanna Rimola e Jonathas Brito, que estiveram nas ruas para ouvir foliões, entrevistar artistas e registrar cada movimento da celebração com alto astral.

A transmissão contou com horas de música todos os dias, com cinegrafistas em cima dos trios dos grandes artistas da música baiana. O A TARDE Folia também marcou presença no Circuito Osmar (Campo Grande), sempre com reportagem in loco e acompanhando as apresentações musicais.

A grande operação foi reconhecida pelo público e o A TARDE Play mais do que dobrou a sua audiência em comparação com a transmissão do Carnaval de Salvador no ano passado. Ao todo, quase 390 mil visualizações foram registradas na transmissão ao vivo. Contabilizando o período de festas pré-carnavalescas, esse número chega a cerca de 510 mil visualizações.

Sucesso em todas as frentes

Além de YouTube e Claro TV, o A TARDE Folia se estendeu para os canais do Grupo A TARDE de forma integrada, com acompanhamento pelas redes sociais, portais A TARDE e Massa!, A TARDE FM e ampla repercussão no impresso.

O trabalho começou cedo, registrando desde os ensaios de verão e as festas de largo, como Bonfim e Iemanjá, passando pela agitação do pré-Carnaval no Fuzuê, Furdunço, Pipoco e Habeas Copos. A jornada atravessou os seis dias oficiais de folia e só termina com o tradicional Arrastão na Quarta-feira de Cinzas. Dezenas de profissionais estiveram envolvidos na cobertura para todas as mídias do Grupo A TARDE neste período.

O resultado da nova estratégia de cobertura ficou claro na resposta do público, que acompanhou a festa de forma integrada por todas as plataformas.

Entre os dias 1º a 18 de fevereiro, o Instagram registrou quase 105 milhões de visualizações e alcançou 26 milhões de contas. No Facebook, os conteúdos somaram 14 milhões de visualizações.

Considerando apenas o período oficial da folia, de 12 a 17 de fevereiro, o desempenho seguiu em alta. O Instagram contabilizou 58 milhões de visualizações e alcançou quase 17 milhões de perfis. No Facebook, o volume foi de quase 36 milhões de visualizações.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A audiência também cresceu nos sites do grupo. O Portal A TARDE teve aumento no número de usuários em relação ao Carnaval de 2025, com quase 350 mil visualizações somente na editoria dedicada à festa.

O alcance da cobertura foi reforçado pelos jornais impressos A TARDE e MASSA!, que garantiram a entrega de conteúdo para os leitores que buscam o formato tradicional.

Artistas e autoridades marcaram presença no A TARDE Folia

A transmissão do A TARDE Folia se consolidou como o ponto de encontro oficial das estrelas, recebendo ícones como Bell Marques, Léo Santana e Xanddy Harmonia. Durante sua passagem, Claudia Leitte destacou o papel histórico do grupo na preservação da cultura regional, afirmando: "O Grupo A TARDE valoriza nossa terra, valoriza nossa gente e nossa cultura. É fundamental ter esse olhar atento ao que é nosso".

O aspecto emocional e a profundidade jornalística também marcaram a cobertura, especialmente com a homenagem à saudosa Wanda Chase (1950-2025).

A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, relembrou a conexão genuína da jornalista, que estava com o Grupo A TARDE no Carnaval de 2025, com o cenário artístico. “Ela sabia de tudo que faz parte desse grande movimento do Axé Music, conhecia os grupos e cantores independentes. Wanda tinha essa arte de saber se comunicar com todo mundo”.

Observatório A TARDE no Hotel Monte Pascoal, na Barra. | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Além do entretenimento, o espaço funcionou como um hub estratégico para autoridades discutirem gestão e infraestrutura. O Comandante-Geral da Polícia Militar (PM), Coronel Antônio Carlos Magalhães, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, e a Secretária de Educação da Bahia, Rowena Brito utilizaram a plataforma para dialogar com o público.

O secretário de Turismo, Maurício Bacelar, celebrou o momento único do estado. "A Bahia vive um momento espetacular em atividades turísticas. A Bahia está na moda, a Bahia está bombando. Aqui vem para a Bahia os artistas, empresários, autoridades, o povão, até o técnico da Seleção e o presidente Lula", afirmou.

Para quem perdeu algum detalhe ou deseja reviver toda a energia da maior festa de rua do planeta, a cobertura completa do A TARDE Folia 2026 está disponível na íntegra. Toda a transmissão histórica deste ano está salva no canal oficial A TARDE Play no YouTube, permitindo que o folião assista aos shows, entrevistas e debates de onde e quando quiser.