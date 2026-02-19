Menu
POLÍTICA
HISTÓRICO

Lula quebra tradição e consegue feito inédito no Carnaval de Salvador

Presidente pulou ao som de BaianaSystem durante sua visita na capital

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/02/2026 - 14:50 h | Atualizada em 19/02/2026 - 15:06

Lula durante o Carnaval de Salvador
Lula durante o Carnaval de Salvador -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma tour entre os principais carnavais do Brasil, na última semana. O circuito Osmar, do Campo Grande, um dos mais tradicionais da folia em Salvador, recebeu o líder petista no sábado, 14, trazendo também um fato histórico com a visita.

Lula foi o primeiro presidente em exercício na história do Brasil a participar do Carnaval de Salvador. Embora a capital seja procurada por políticos de todas as patentes durante a festa momesca, coube ao chefe de Estado fazer a primeira participação presidencial no circuito.

Acomodado no camarote do governo do Estado, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), Lula acenou para os foliões, foi aclamado e teve coro puxado pela banda BaianaSystem, que realizou uma pipoca no circuito.

Carnaval 2026: Plantão de Direitos Humanos registra 437 ocorrências
​Ivete e Daniela na Carlos Gomes: entenda o marco histórico que encerrou o Carnaval de Salvador 2026
Congresso quer votar leis sobre Carnaval após polêmica com Lula

O presidente tem na Bahia o seu principal reduto eleitoral. O estado é o quarto em número de eleitores em todo o país, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Homenagem na Sapucaí

Lula também foi o primeiro exercício da história do Brasil a ser homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro. O petista, que esteve na Sapucaí, foi tema do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que acabou sendo rebaixada.

