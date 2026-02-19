HISTÓRICO
Lula quebra tradição e consegue feito inédito no Carnaval de Salvador
Presidente pulou ao som de BaianaSystem durante sua visita na capital
Por Cássio Moreira
Siga o A TARDE no Google
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma tour entre os principais carnavais do Brasil, na última semana. O circuito Osmar, do Campo Grande, um dos mais tradicionais da folia em Salvador, recebeu o líder petista no sábado, 14, trazendo também um fato histórico com a visita.
Lula foi o primeiro presidente em exercício na história do Brasil a participar do Carnaval de Salvador. Embora a capital seja procurada por políticos de todas as patentes durante a festa momesca, coube ao chefe de Estado fazer a primeira participação presidencial no circuito.
Acomodado no camarote do governo do Estado, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), Lula acenou para os foliões, foi aclamado e teve coro puxado pela banda BaianaSystem, que realizou uma pipoca no circuito.
Leia Também:
O presidente tem na Bahia o seu principal reduto eleitoral. O estado é o quarto em número de eleitores em todo o país, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Homenagem na Sapucaí
Lula também foi o primeiro exercício da história do Brasil a ser homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro. O petista, que esteve na Sapucaí, foi tema do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que acabou sendo rebaixada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes