Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Carnaval 2026: Plantão de Direitos Humanos registra 437 ocorrências

SJDH coordena o maior serviço estadual de proteção de direitos em festas populares do país

Redação

Por Redação

19/02/2026 - 12:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Trabalho infantil lidera as ocorrências
Trabalho infantil lidera as ocorrências -

Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, o Plantão Integrado dos Direitos Humanos monitorou 437 incidentes durante o Carnaval de 2026 em Salvador, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 18 pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). A pasta coordena o que é considerado o maior serviço estadual de proteção de direitos em festas populares do país, em parceria com a Pontos Diversos. O balanço oficial ainda será finalizado em até 30 dias.

Do total de ocorrências, metade foi classificada como possível crime, enquanto 30% se referem a violações de direitos e 20% a situações de vulnerabilidade social. O circuito Barra/Ondina concentrou a maior parte dos registros, com 52% dos casos.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre as situações mais recorrentes, o trabalho infantil se destacou, com 118 registros, principalmente envolvendo crianças negras que acompanhavam vendedores ambulantes. Além disso, foram identificadas 56 situações de crianças e adolescentes em contexto de vulnerabilidade.

Leia Também:

Mulher presa por vender ‘brisadeiros’ no Carnaval de Salvador é liberada
Turista é preso por racismo em camarote no Carnaval de Salvador
PMs são afastados após denúncia de agressões e homofobia no Carnaval

Entre os crimes registrados, destacam-se 58 ocorrências de violência física, 27 crimes sexuais e 29 casos de trabalho indecente, além de episódios de racismo, LGBTfobia e violência institucional. Mulheres negras aparecem como principais vítimas nos casos de violência física e sexual.

Com mais de 40 instituições e cerca de 200 profissionais mobilizados, o Plantão atuou em postos fixos e equipes volantes nos circuitos. Entre os destaques estão a Patrulha Inclusiva e identificação de pessoas surdas, que somam mais de 100 atendimentos. Com recorde de 601 crianças acolhidas pelo programa Salvador Acolhe, mais de 22 mil pulseiras também foram distribuídas para o público infantil.O Procon realizou 43 fiscalizações durante a festa.

Segundo a SJDH, os dados reforçam que o Plantão vai além do atendimento emergencial e orienta ações estruturantes ao longo do ano, consolidando um modelo de Carnaval que alia celebração, proteção de direitos e formulação de políticas públicas.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 direitos humanos políticas públicas trabalho infantil Violência e Crime vulnerabilidade social

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trabalho infantil lidera as ocorrências
Play

Cantor para trio, faz declaração e chora após um mês sem ver a namorada

Trabalho infantil lidera as ocorrências
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Trabalho infantil lidera as ocorrências
Play

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

Trabalho infantil lidera as ocorrências
Play

Amor, sofrência e multidão: arrocha toma conta do Campo Grande

x