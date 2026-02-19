Mestre de bateria da Grande Rio desabafa sobre nota baixa

A bateria recebeu nota baixa este ano - Foto: Reprodução | Instagram

Fabricio Machado de Lima usou suas redes sociais para desabafar sobre a nota baixa recebida pela escola de samba Grande Rio, no quesito Bateria. Conhecido como Mestre Fafá, o mestre de bateria rebateu os boatos de que a performance de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria teria prejudicado a agremiação.

“Acadêmicos do Grande Rio. Hoje, com calma e a cabeça no lugar, venho aqui, antes de tudo, agradecer pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio. Eu e toda a minha diretoria trabalhamos incansavelmente em busca de um resultado perfeito e positivo para a nossa escola”, iniciou ele.

Em seu relato, o profissional garantiu que a responsabilidade é toda dele. “Sempre buscamos a perfeição, mesmo quando ela nem sempre é compreendida. Somos perfeccionistas por essência. Dedicação, empenho e força jamais faltaram no nosso trabalho. E deixo claro: não existem culpados. Toda decisão passa por mim, toda responsabilidade é minha”, disparou.

Desculpas

Fafá também aproveitou para se desculpar com a escola e os fãs. “Eu sou feito de emoção por isso eu choro, eu sorrio, eu sinto. Tudo o que faço é para dar orgulho a cada um de vocês. Hoje, só posso pedir desculpas e dizer: nós vamos ficar bem”, escreveu.

“Quero agradecer a cada ritmista pela entrega, pelo empenho e por essa temporada mágica que vivemos juntos. O que aconteceu na terça-feira foi inesquecível. Em momentos como este, precisamos de sabedoria e maturidade. Vocês são gigantes, são especiais, e eu tenho um orgulho imenso de chamar vocês de família”, reforçou.

“À minha direção de bateria: levantem a cabeça. Vocês são a própria definição de excelência. Nós sabemos o que entregamos na avenida. Saímos de lá felizes, realizados, conscientes do nosso trabalho. Talvez a quarta-feira de cinzas não tenha sido como sonhamos, mas já enfrentamos outras batalhas e seguimos de pé. É hora de maturidade, união e confiança”, completou.