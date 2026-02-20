Menu
MÚSICA
Ilha perto de Salvador terá festival com João Gomes, Natanzinho e Psirico

Festa reúne piseiro, pagodão e reggae

Por Bianca Carneiro

20/02/2026 - 16:21 h

O cantor João Gomes
O cantor João Gomes -

A poucos quilômetros de Salvador, o município de Vera Cruz, localizado na Ilha de Itaparica, se prepara para um fim de semana que promete transformar o local em um grande palco a céu aberto. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o evento Bye Bye Verão reúne artistas de projeção nacional e encerra a alta temporada com música, turismo e aquecimento da economia local.

O festival aposta na diversidade de estilos para atrair públicos distintos. Estão confirmados nomes como João Gomes, Natanzinho Lima, Adão Negro, Psirico, Thiago Aquino e Vinny Nogueira, artistas que transitam entre o piseiro, o pagodão, o reggae e o arrocha.

A expectativa é de forte impacto na cidade. A rede de hospedagem deve registrar alta ocupação, enquanto bares, restaurantes e ambulantes projetam aumento nas vendas. O comércio local também se prepara para um fluxo maior de visitantes, além da geração de empregos temporários e oportunidades para trabalhadores ligados à cadeia de eventos.

“O Bye Bye Verão é um evento pensado para valorizar a nossa cultura, movimentar o comércio e gerar oportunidades para a população. Estamos falando de geração de renda direta e indireta, aumento da ocupação na rede de hospedagem, fortalecimento dos pequenos empreendedores e visibilidade para o município", afirma o prefeito Igor Pinho.

x