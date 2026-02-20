Bar do Rio Vermelho promove ressaca de Carnaval em Salvador

A proposta da noite é prolongar a energia carnavalesca com uma edição especial do Baile Tropical - Foto: Divulgação

Mesmo após o fim oficial da folia, o Carnaval segue presente em Salvador. Nesta sexta-feira, 20, o bar Chupito, no Rio Vermelho, recebe a edição especial Ressaca de Carnaval – Baile Tropical, com sets comandados por Patrick Tor4 e Mauro Telefunksoul, mantendo a pista ativa em um dos bairros mais movimentados da cidade.

A proposta da noite é prolongar a energia carnavalesca com uma edição especial do Baile Tropical, projeto criado por Patrick Tor4 e realizado em mais de 19 países, conhecido por conectar música brasileira, ritmos tropicais e pistas de dança ao redor do mundo.

No Chupito, o DJ assume também a curadoria musical da casa, reunindo artistas de diferentes cenas para ocupar a programação de verão. A abertura fica por conta de TLFnksl, das 21h30 à meia-noite, preparando a pista para o set de Patrick Tor4, que segue das 00h às 2h30 com repertório que mistura axé, brasilidades e groove.



Música, drinks e gastronomia como proposta da casa

Mais do que funcionar apenas como bar, o Chupito organiza sua experiência em três frentes principais: música, coquetelaria e gastronomia. A carta de chupitos, shots que inspiram o nome do espaço, reúne versões clássicas e criações autorais, apresentadas em um balcão pensado para valorizar a experiência visual e o ambiente noturno.

Na cozinha, assinada por José Morchón e Santiago, o cardápio aposta em pratos para compartilhar, com inspiração no tapeo espanhol, além de opções principais e sobremesas. O serviço funciona das 19h à meia-noite e, depois desse horário, a casa oferece sanduíches voltados para quem segue na madrugada.

A agenda do fim de semana segue no sábado, quando o espaço recebe a DJ Grace Kelly a partir das 23h. A proposta é manter a pista ativa e o clima de verão no bairro, reforçando o Rio Vermelho como ponto de encontro noturno durante a temporada.

Programação do Chupito

Sexta-feira, 20/02

Ressaca de Carnaval – Baile Tropical

TLFnksl – 21h30 às 00h

Patrick Tor4 – 00h às 02h30

Sábado – Groove no Chupito