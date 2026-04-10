FESTEJOS JUNINOS
Sufotur e MP-BA firmam parceria para monitorar gastos do São João
Painel ficará responsável por revelar quanto cada cidade gasta
Por Redação
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O São João da Bahia, um dos maiores eventos culturais do estado, movimenta milhões em recursos públicos todos os anos.
Para garantir mais transparência sobre esses gastos, a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) firmaram uma parceria para ampliar o acesso da população às informações sobre os festejos juninos.
A articulação foi discutida em reunião realizada na quinta-feira, 9, e tem como foco melhorar o controle e a divulgação de dados sobre investimentos feitos pelo Estado e pelos municípios.
Painel da Transparência
A principal ferramenta dessa iniciativa é o sistema Painel de Transparência dos Festejos Juninos, mantido pelo MPBA.
Por meio do painel, qualquer cidadão pode consultar informações como:
- valores pagos a artistas
- gastos com estrutura dos eventos
- investimentos realizados por cada município
Segundo o superintendente da Sufotur, Gustavo Stelitano, o objetivo é aprimorar o envio dessas informações para tornar os dados mais completos e acessíveis.
“A nossa pauta central foi melhorar o compartilhamento de dados para o Painel de Transparência, que reúne os investimentos realizados no São João”, afirmou.
Durante a reunião com o promotor de Justiça Frank Ferrari, foram discutidas medidas para garantir mais organização, clareza e confiabilidade nas informações divulgadas.
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Para o MPBA, a iniciativa fortalece o controle social e permite que a população acompanhe de forma mais direta como os recursos públicos estão sendo utilizados.
“A iniciativa reforça o compromisso com a transparência pública e com o acesso da sociedade a dados relevantes sobre os investimentos no São João da Bahia”, disse o promotor.
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