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FESTEJOS JUNINOS

Santo Antônio de Jesus revela programação do São João 2026

Festa no recôncavo baiano promete quarenta dias de festa

Gabriela Araújo e Beatriz Santos

Por Gabriela Araújo e Beatriz Santos

09/04/2026 - 12:54 h

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São João de Santo Antônio de Jesus deve atrair milhares de visitantes ao longo dos dias de celebração
São João de Santo Antônio de Jesus deve atrair milhares de visitantes ao longo dos dias de celebração -

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, divulgou nesta quinta-feira, 9, a programação do São João 2026, um dos festejos juninos mais aguardados da Bahia. O anúncio confirma a realização do evento entre os dias 19 e 24 de junho, mantendo a tradição de seis dias intensos de festa no município.

Entre os nomes já confirmados, estão João Gomes, Dorgival Dantas e a dupla Maiara & Maraisa, que lideram a grade de atrações do evento.

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Conhecido por reunir grandes artistas do forró e da música sertaneja, o São João de Santo Antônio de Jesus deve atrair milhares de visitantes ao longo dos dias de celebração. Além deles, também foram anunciadas a Banda Matruz com Leite, Silvania e Berg (ex-integrantes da Banda Calcinha Preta) e Flávio Leandro.

A estrutura do evento contará com dois palcos modernos, permitindo a alternância das apresentações, além de mais de 40 horas de música ao longo da programação.

A expectativa é de que cerca de 600 mil pessoas passem pelo circuito oficial durante os dias principais da festa, consolidando o município como um dos principais destinos juninos do Nordeste.

O impacto econômico também deve ser expressivo, com movimentação estimada em até R$ 100 milhões, além da geração de aproximadamente 5 mil empregos diretos e 20 mil indiretos.

De acordo com o prefeito Genival Deolino Souza em coletiva de imprensa, o impacto do evento vai além da programação artística e movimenta diretamente a economia local. “A economia se eleva nesse período, é uma festa que gera emprego e renda, são mais de 60 milhões de reais que adentram na economia durante os festejos juninos”.

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O gestor também destacou a amplitude das celebrações ao longo das semanas que antecedem e sucedem o período oficial da festa. “Temos todo tipo de festas, arrastões de forró, quadrilhas, festival de música de São João. São aproximadamente 40 dias de festa, que começam na segunda quinzena de maio e vão até o início da primeira quinzena de julho”.

Segundo ele, a edição de 2026 terá ainda mais foco na valorização do gênero que é símbolo do período junino. “Esse ano nós estamos dando uma ênfase maior ainda ao forró. O forró tradicional e o forró contemporâneo”.

“Temos opções para todos os gostos, quase 80% é forró, mas também tem nossos artistas convidados a nível nacional que com certeza complementam a nossa grade, que está maravilhosa esse ano, como foi no ano passado”, completou.

Lista de atracões do São João de Santo Antônio de Jesus!

  • João Gomes
  • Bruno & Marrone
  • Maiara & Maraisa
  • Mari Fernandes
  • Solange Almeida
  • Matheus & Kauan
  • Henry Freitas
  • Dorgival Dantas
  • Mastruz com Leite
  • Rei do Piseiro
  • Silvânia & Berg
  • Mestrinho
  • Toque 10
  • Neto Brito
  • Vitor Fernandes
  • Chambinho do Acordeon
  • Danniel Vieira
  • Del Feliz
  • Flávio Leandro
  • Estakazero
  • Filho do Piseiro
  • Gabriel Fidelis
  • Kart Love

Confira a programação completa do São João de SAJ!

  • 16/05 – Abertura dos festejos com o Arrastão Forró em SAJ
  • 17/05 – Corrida do Padroeiro
  • 29/05 – Show de aniversário da cidade
  • 31/05 a 13/06 – Forró no Coreto (Vila de Santo Antônio) e Trezenário de Santo Antônio
  • 07/06 – Festival Regional de Quadrilhas Juninas do Recôncavo
  • 13/06 – Procissão do Padroeiro pelas ruas da cidade
  • 19 a 24/06 – Festival São João 2026
  • 20/06 – Arrastão Anarriê Elétrico
  • 20/06 – Forró dos Idosos
  • 21/06 – Arrastão Vô Num Vô
  • 21/06 – Forró das Crianças
  • 24/06 – Arrastão das Mulheres
  • 24/06 – Forró da Inclusão
  • 27 e 28/06 – São Pedro do Benfica
  • 04 e 05/07 – São Pedro da Sapucaia

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Tags:

Santo Antônio de Jesus São João São João 2026

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