Chapada Diamantina pode ganhar hino com música de Targino Gondim

Texto destaca a importância da Chapada Diamantina para o turismo - Foto: Branco Pires / Divulgação

A Assembleia Legislativa da Bahia analisa um projeto de lei que pode transformar a música “Chapada Diamantina”, de Targino Gondim em parceria com Everaldo Soares, em hino cultural da Chapada Diamantina. A proposta foi apresentada pelo deputado Roberto Carlos e prevê que a canção passe a ser executada em eventos culturais e manifestações populares da região, caso seja aprovada.

O texto destaca a importância da Chapada Diamantina para o turismo e para a cultura baiana, lembrando que o território ocupa cerca de 15% do estado e abriga uma diversidade de biomas, como Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. A canção também reforça essa identidade ao citar cidades como Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Piatã e Jacobina, além de pontos turísticos como Cachoeira do Buracão, Poço Azul e Poço Encantado.

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Outro destaque da proposta é a menção ao Festival de Forró da Chapada, idealizado por Targino Gondim, apontado como uma iniciativa que movimenta a economia local e impulsiona o turismo.

Com uma trajetória consolidada na música brasileira, Targino mantém uma relação próxima com a Chapada Diamantina por meio de suas composições e projetos culturais. Sobre o projeto, o artista afirmou que vê a iniciativa como um reconhecimento desse vínculo.

“A Chapada Diamantina é um lugar que emociona pela força da natureza e pela energia das pessoas. Essa música nasceu desse encontro e desse olhar atento para tudo que a região representa”, declarou.

Segundo o autor da proposta, a medida pode fortalecer as manifestações culturais e ampliar a visibilidade da região no cenário baiano. O texto também ressalta que a canção já é utilizada em atividades escolares e eventos locais. O projeto segue em tramitação nas comissões da Assembleia antes de ser votado em plenário.