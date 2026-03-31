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POLÊMICA

Cantor é preso por dívida de pensão de R$ 200 mil

Artista estava na cidade para participar de um evento antes da prisão

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

31/03/2026 - 17:07 h

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Conhecido como Sandro Becker, o cantor alagoano Emanuel do Vale Trindade, de 71 anos, foi preso na última quinta-feira, 26, em Caruaru (PE), por dívida de pensão alimentícia.

De acordo com a Polícia Civil, o artista tinha um mandado de prisão em aberto por um débito que soma cerca de R$ 200 mil.

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No momento da abordagem, o cantor estava na cidade para participar de um evento. Ele foi localizado em um hotel e conduzido à delegacia de plantão. Em nota, a corporação informou que prestou apoio ao cumprimento do mandado expedido pela Justiça.

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Quem é Sandro Becker?

Sandro Becker ganhou notoriedade nos anos 1980 com músicas de duplo sentido, como “A Velha Debaixo da Cama”, “O Gato Tico” e “Julieta”. O artista também participou do programa “Cassino do Chacrinha”, exibido pela TV Globo, em 1986.

Sobre a dívida

Em nota divulgada nas redes sociais, amigos do cantor afirmaram que ele teria feito um acordo com a ex-esposa, oferecendo um imóvel avaliado em cerca de R$ 1 milhão como forma de pagamento.

Segundo o comunicado, no entanto, o valor considerado pela Justiça foi inferior ao de mercado, o que teria mantido uma dívida residual de aproximadamente R$ 200 mil.

Veja:

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Um post compartilhado por Emanuel do Vale Trindade (@sandrobeckeroficial)

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Tags:

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