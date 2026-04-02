Forró raiz ganha novo projeto com Flávio José, Targino Gondim e Santanna

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Trio de mestres do forró lança audiovisual intimista - Foto: Divulgação

Flávio José, Targino Gondim e Santanna O Cantador lançam, no próximo dia 10 de abril, o projeto “Três Nordestinos - Um por Todos e Todos por Um!”. Gravado na Ilha do Rodeadouro, às margens do Rio São Francisco, em Juazeiro, o trabalho chega às plataformas digitais reunindo grandes clássicos do forró.

Com 13 faixas, o audiovisual aposta em uma atmosfera intimista e em um repertório já consagrado pelo público. O setlist traz canções marcantes de ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jorge de Altinho.

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Entre os destaques estão “Só Xote”, “Petrolina, Juazeiro” e “Eu Só Quero Um Xodó”, interpretadas em meio à paisagem natural.

Gravado ao ar livre, o projeto valoriza as belezas do território e propõe um encontro entre música e cenário. A escolha da Ilha do Rodeadouro reforça essa conexão, integrando a identidade sonora do forró com a paisagem do sertão baiano.

Agenda Cultural

Lançamento: 10 de abril(sexta-feira)

Projeto: “Três Nordestinos - Um por Todos e Todos por Um!”

Onde ouvir: Clique aqui