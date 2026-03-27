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MÚSICA

Festival de forró da França terá edição inédita na Bahia

Evento criado na Europa retorna às origens com proposta cultural ampla

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/03/2026 - 17:42 h

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O festival é conhecido como um dos principais festivais de forró fora do país
O festival é conhecido como um dos principais festivais de forró fora do país -

Após uma década consolidado na França, o Festival Internacional Vamo que Vamo já tem data para desembarcar no Brasil. A primeira edição baiana do evento está prevista para abril de 2027 e deve acontecer em Serrinha, município de origem do forrozeiro Cacau Moutinho, idealizador do projeto.

Conhecido como um dos principais festivais de forró fora do país, o evento acontece há 10 anos na cidade de Lille, na França, reunindo artistas e admiradores do gênero em uma programação dedicada à valorização da cultura nordestina. Agora, a proposta ganha um novo capítulo ao retornar às suas raízes, com uma edição inédita no interior da Bahia.

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Cantor, compositor, dançarino, músico e professor de forró, Cacau vive na França há 18 anos, onde fundou, ao lado de Lydie Fruleux, a Compagnie Biscoitinho, escola de dança e música responsável por difundir a cultura nordestina na Europa.

Desde 2013, a dupla realiza o festival em território francês, além de circular por diversas cidades do mundo levando o forró a novos públicos.

A edição brasileira nasce com foco no resgate e na valorização do forró raiz, promovendo o encontro entre artistas locais, nacionais e internacionais. A programação inclui apresentações musicais, oficinas de dança, ateliês de música, espaço de gastronomia típica e ainda o primeiro Fórum Internacional de Forró Raiz.

Além do festival, 2027 também marca o lançamento do documentário ‘Meu Caminho’, que apresenta a trajetória de Cacau Moutinho e o intercâmbio cultural construído ao longo dos anos entre Brasil e Europa.

"Após uma década de celebração do nosso forró na França, é um sonho para mim trazer o festival 'Vamos Que Vamo' para Serrinha em 2027. Vamos celebrar nossas raízes e a força da nossa cultura, unindo o mundo através da música”, disse Cacau.

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