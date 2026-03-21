Del Feliz representa a Bahia em candidatura do Forró na Unesco

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Del Feliz - Foto: Rede Social

No último dia 18 de março, o Teatro Santa Roza, em João Pessoa (PB), foi palco de um evento que pode mudar o futuro da música nordestina: a entrega oficial do dossiê que candidata o Forró de Raiz a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Representando a Bahia com o peso de quem já levou o ritmo a mais de 50 países, o cantor e compositor Del Feliz reafirmou seu papel como embaixador cultural.

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O artista, que já havia iniciado as tratativas diretamente na sede da Unesco em Paris, destaca que o momento é de colher os frutos de uma mobilização coletiva.

A trilha sonora de uma candidatura

Não se faz história sem uma identidade forte. Del Feliz é o autor de "Eu sou o São João", a música-tema que uniu gigantes como Elba Ramalho, Flávio José e Tato (Falamansa) em torno desta causa.

A canção não é apenas um hit, mas um manifesto técnico e artístico que sustenta a importância do gênero.

Bahia no protagonismo da preservação

A comitiva baiana mostrou que o forró é uma rede de resistência e cultura. Além de Del, lideranças como Creusa Rosa Machado (Irecê) e Marizete Nascimento (Associação Asa Branca dos Forrozeiros) representaram o estado, mostrando que o movimento vai muito além dos palcos, alcançando fóruns de discussão e políticas públicas de preservação.

O que muda com o selo da Unesco?

Se aprovado — um processo que pode levar até dois anos — o Forró de Raiz ganha uma camada extra de proteção internacional. Isso significa:

Mais investimentos: facilitação de verbas para festivais e escolas de música.

Preservação histórica: documentação rigorosa das origens e mestres do ritmo.

Turismo cultural: o Nordeste passa a ser visto como um polo de patrimônio mundial, atraindo olhares de todo o globo.

O dossiê agora segue para análise do comitê internacional. Enquanto o resultado não chega, o Forró de Raiz continua fazendo o que faz de melhor: unir corações e colocar o mundo para dançar.