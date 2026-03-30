São João 2026 ganha esquenta com Leo Estakazero em Salvador

Evento pré São João acontece em Salvador - Foto: Divulgação

O clima de São João já começa a tomar conta de Salvador com um show que mistura tradição, nostalgia e celebração. No dia 17 de abril, Leo Estakazero dá início ao projeto “Ensaios de São João”, marcando também os 30 anos de carreira do artista com uma apresentação especial no Centro Histórico.

O evento acontece às 19h, no Pátio da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, e contará com participações de Carla Cristina e Jó Miranda, ampliando o encontro musical e reforçando a proposta de reunir nomes ligados ao forró.

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Conhecido por uma trajetória marcada por sucessos no gênero, Leo foi o artista baiano que mais emplacou hits no forró da Bahia. Canções como 'Encosta N’eu', 'Sapatilha 37', 'Lua Minha', 'Botando o pé na estrada', 'Aldeia', 'De frete pro mar' e 'Janaína' seguem presentes nos festejos juninos e no repertório de diversos artistas.



No palco, o público pode esperar um passeio por diferentes fases da carreira, com músicas conhecidas e momentos de interação, em um show que aposta na memória afetiva e na conexão direta com os fãs.

A apresentação abre a temporada de ensaios juninos na capital baiana e antecipa o clima das festas de São João, uma das mais tradicionais do calendário cultural nordestino.

Ensaios de São João – Leo Estakazero