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SÃO JOÃO

São João 2026 ganha esquenta com Leo Estakazero em Salvador

Projeto especial reúne sucessos, convidados e clima junino no Pelourinho

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/03/2026 - 16:38 h

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Evento pré São João acontece em Salvador
Evento pré São João acontece em Salvador -

O clima de São João já começa a tomar conta de Salvador com um show que mistura tradição, nostalgia e celebração. No dia 17 de abril, Leo Estakazero dá início ao projeto “Ensaios de São João”, marcando também os 30 anos de carreira do artista com uma apresentação especial no Centro Histórico.

O evento acontece às 19h, no Pátio da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, e contará com participações de Carla Cristina e Jó Miranda, ampliando o encontro musical e reforçando a proposta de reunir nomes ligados ao forró.

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Conhecido por uma trajetória marcada por sucessos no gênero, Leo foi o artista baiano que mais emplacou hits no forró da Bahia. Canções como 'Encosta N’eu', 'Sapatilha 37', 'Lua Minha', 'Botando o pé na estrada', 'Aldeia', 'De frete pro mar' e 'Janaína' seguem presentes nos festejos juninos e no repertório de diversos artistas.

No palco, o público pode esperar um passeio por diferentes fases da carreira, com músicas conhecidas e momentos de interação, em um show que aposta na memória afetiva e na conexão direta com os fãs.

A apresentação abre a temporada de ensaios juninos na capital baiana e antecipa o clima das festas de São João, uma das mais tradicionais do calendário cultural nordestino.

Ensaios de São João – Leo Estakazero

  • Participações: Carla Cristina e Jó Miranda
  • Data: 17 de abril de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Local: Pátio da Ordem 3ª de São Francisco – Salvador/BA
  • Endereço: Rua da Ordem Terceira, 2 - Centro Histórico, Salvador - BA, 40026-260
  • Ingressos: R$ 70,00 (+ R$ 7,00 taxa)
  • Vendas: Ticketmaker
  • Classificação: 18 anos

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Léo Estakazero Salvador São João

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