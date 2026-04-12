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Behavior é um dos grandes nomes do metal baiano

ROCK E CHOPP BARATO

Ultra Bomb, Behavior e Gabriel & Os Decaídos fazem show no Astro Bar

Bandas de rock fazem show na Pituba, no próximo domingo, 19, em tarde dedicada ao som autoral e ao underground baiano

Behavior é um dos grandes nomes do metal baiano - Foto Rafael Almeida

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Redação
Por Redação

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A cena do rock independente de Salvador ganha um novo capítulo no próximo domingo, 19, com a realização do Astro Rock Bahia. O evento propõe uma imersão na produção autoral local, reunindo no mesmo palco o peso do Death Metal, o balanço do Funk Metal e a nostalgia do Rock n’ Roll clássico no Astro Bar, na Pituba, em Salvador.

A partir das 15h, o público poderá conferir apresentações de três grupos que, embora sigam caminhos estéticos distintos, compartilham a marca da resistência cultural no underground da capital baiana: Ultra Bomb, Gabriel e os Decaídos e Behavior.

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Ultra Bomb

Ultra Bomb apresenta o single 'Reza'
Ultra Bomb apresenta o single 'Reza' | Foto: Diana Couta/Divulgação

Com sua sonoridade característica que funde o peso do metal com o balanço de ritmos tribais, a Ultra Bomb é a representação da energia urbana de Salvador. A banda traz para o palco o repertório de seus lançamentos mais recentes, mantendo a proposta de um som visceral e letras que dialogam com o cotidiano.

Conhecido pela performance intensa e riffs potentes, o grupo reforça seu papel como um dos nomes mais ativos e viscerais da música independente feita na Bahia.

"É um evento que promete muito. Estamos muito empolgados, dividir o palco com Behavior e Gabriel será sensacional... Será uma tarde de muito rock de qualidade e com vertentes diferentes. Vai ser uma mistura insana e divertida. Esperamos vocês lá. Vamos lotar o Astro Bar e tremer o quarteirão", afirmou o baixista Madureira.

Behavior

Um dos pilares do metal extremo no estado, a Behavior chega ao evento celebrando quase 20 anos de trajetória. Fundada por Leonardo Pinheiro e atualmente capitaneada pelo vocalista Fabrício Pazelli, a banda atravessa diferentes "atos" de sua história, desde o clássico “Awakening of Madness” até o denso “Morbid Obsession”.

No Astro Rock, o quinteto apresenta a técnica e a brutalidade que os consolidaram no cenário nacional, enquanto estruturam as composições do seu terceiro álbum de estúdio.

Gabriel & Os Decaídos

Representando o lado mais clássico e festivo do gênero, a banda liderada por Gabriel Gonçalves traz a Salvador as canções do álbum “Doce Labirinto”, lançado justamente neste mês de abril.

Composta por músicos veteranos de grupos históricos como Cascadura e Beatles in Senna, a banda une o frescor das composições inéditas, como “Sigo Em Frente”, a um setlist que reverencia ícones como Rolling Stones e Humble Pie. A promessa é de um show de alta interação e fidelidade às raízes do gênero.

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Serviço:

  • Evento: Astro Rock Bahia
  • Atrações: Ultra Bomb, Behavior e Gabriel & Os Decaídos
  • Data: 19 de abril (Domingo), às 15h
  • Local: Astro Bar – Rua das Angélicas, 175, Pituba, Salvador-BA
  • Couvert: R$ 15,00
  • Promoção: Chopp a R$ 5,99
Imagem ilustrativa da imagem Ultra Bomb, Behavior e Gabriel & Os Decaídos fazem show no Astro Bar

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Tags:

música rock Ultra Bomb

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