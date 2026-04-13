O Agente Secreto entra na lista de "mais enganadores do cinema"

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O Agente Secreto aparece entre outros títulos internacionais - Foto: Divulgação

O Agente Secreto ficou na mira de prêmios internacionais que o desbancou em uma das obras mais aclamadas no mundo, mas parece não ter agradado nem um pouco quanto ao seu título.

A revista britânica "Far Out" elegeu o longa indicado ao Oscar como um dos “mais enganadores da história”.

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A revista aponta que algumas obras cinematográficas cumprem bem o papel que o título sugere, outros entretanto, não chegam nem perto.

“Há momentos em que os produtores de cinema decidem sobrecarregar suas criações com um título que não tem absolutamente nenhuma relação com o conteúdo do filme em questão, enganando completamente todos no cinema com um nome que não faz o menor sentido”, apontou a revista.

“Eles não gostam da gente, Michael”?

O Agente Secreto aparece entre títulos internacionais como ‘Baby Driver’ (Edgar Wright, 2017), ‘Trainspotting-Sem Limites’ (Danny Boyle, 1996); ‘Brazil’ (Terry Gilliam, 1985) e outras obras.

A revista aponta que o título da obra brasileira, estrelada pelo baiano Wagner Moura, sugere uma obra com algum “tipo de aventura ao estilo James Bond, mas em vez disso entrega quase três horas torturantes de praticamente nada acontecendo.”

“O Agente Secreto não é sobre um agente secreto, mas sim sobre gatos de duas cabeças desnecessários, a política complexa do Brasil dos anos 70 e cerca de 15 minutos de ação emocionante que aparecem muito depois de você já ter decidido: "Não tenho a mínima ideia do que se trata".

Veja a lista completa

A obra brasileira não ficou para trás sozinha e a crítica puxou obras como: