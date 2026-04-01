Wagner Moura vai estrelar filme de vampiros com Kristen Stewart

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Novo filme de vampiros da A24 pode unir Wagner Moura e atriz de Crepúsculo - Foto: Reprodução | AFP e Summit Entertainment

O ator Wagner Moura pode assumir um novo papel de destaque em Hollywood ao lado de Kristen Stewart, conhecida por interpretar Bella na franquia 'Crepúsculo'.

Segundo informações do portal Deadline, o brasileiro, indicado ao Oscar por 'O Agente Secreto', é apontado como favorito para protagonizar o suspense de vampiros 'Flesh of the Gods' (Pele dos Deuses, em tradução livre), produção da A24.

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A possível escalação acontece após a saída de Oscar Isaac do projeto, motivada por conflitos de agenda.

Anunciado durante o Festival de Cannes de 2024, o filme acompanha a história de um casal que se vê envolvido por uma vampira misteriosa, em meio às noites luxuosas e boêmias de Los Angeles nos anos 1980.

A direção será de Panos Cosmatos, conhecido por 'Mandy: Sede de Vingança', enquanto o roteiro fica por conta de Andrew Kevin Walker, autor de 'Se7en: Os Sete Pecados Capitais'.

O longa ainda está em fase de pré-produção e, até o momento, não teve sua data de estreia divulgada.