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PAR IMPROVÁVEL

Wagner Moura vai estrelar filme de vampiros com Kristen Stewart

Astro brasileiro deve substituir ator em novo filme da A24

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

01/04/2026 - 19:08 h

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Novo filme de vampiros da A24 pode unir Wagner Moura e atriz de Crepúsculo
Novo filme de vampiros da A24 pode unir Wagner Moura e atriz de Crepúsculo -

O ator Wagner Moura pode assumir um novo papel de destaque em Hollywood ao lado de Kristen Stewart, conhecida por interpretar Bella na franquia 'Crepúsculo'.

Segundo informações do portal Deadline, o brasileiro, indicado ao Oscar por 'O Agente Secreto', é apontado como favorito para protagonizar o suspense de vampiros 'Flesh of the Gods' (Pele dos Deuses, em tradução livre), produção da A24.

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A possível escalação acontece após a saída de Oscar Isaac do projeto, motivada por conflitos de agenda.

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Anunciado durante o Festival de Cannes de 2024, o filme acompanha a história de um casal que se vê envolvido por uma vampira misteriosa, em meio às noites luxuosas e boêmias de Los Angeles nos anos 1980.

A direção será de Panos Cosmatos, conhecido por 'Mandy: Sede de Vingança', enquanto o roteiro fica por conta de Andrew Kevin Walker, autor de 'Se7en: Os Sete Pecados Capitais'.

O longa ainda está em fase de pré-produção e, até o momento, não teve sua data de estreia divulgada.

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