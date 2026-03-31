Supergirl ganha novo trailer com grandes aparições; confira

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Supergirl estreia em junho nos cinemas - Foto: Divulgação

O novo trailer de Supergirl foi divulgado nesta terça-feira, 31, trazendo revelações importantes sobre o próximo filme do DC Studios.

O longa, estrelado por Milly Alcock, apresentou pela primeira vez o visual do vilão Lobo, vivido por Jason Momoa, além de confirmar a participação especial do Superman interpretado por David Corenswet.

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Dirigido por Craig Gillespie, o filme adapta a HQ Supergirl: Mulher do Amanhã, escrita por Tom King, com arte dos brasileiros Bilquis Evely e Mat Lopes. A produção integra o novo universo compartilhado da DC, comandado por James Gunn e Peter Safran.

Nas imagens divulgadas, é possível ver cenas da destruição do planeta Krypton e as aventuras de Kara Zor-El ao lado do cachorro Krypto pela galáxia, reforçando o tom épico e espacial da narrativa.

Na trama, Kara deve correr contra o tempo após Krypto, o Supercão, ser envenenado por uma gangue liderada por Krem das Colinas Amarelas, interpretado por Matthias Schoenaerts. Durante a jornada, ela encontra Ruthye Marye Knoll, vivida por Eve Ridley, que busca vingança pela morte do pai. Juntas, elas embarcam em uma missão pela galáxia.



A nova versão da heroína foi introduzida no DCU com uma participação em Superman, lançado em 2025, consolidando sua presença no universo que conecta os futuros projetos do estúdio.

Além de Alcock e Ridley, o elenco conta ainda com nomes como Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Emily Beecham e David Krumholtz. O roteiro é assinado por Ana Nogueira.

Supergirl estreia nos cinemas no dia 25 de junho.

Veja o trailer