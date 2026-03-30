Tudo o que sabemos sobre os próximos lançamentos da Marvel até agora

Entenda tudo o que sabemos sobre as próximas produções do MCU - Foto: Divulgação

A Marvel Studios passa por um momento de reformulação. Após um período de expansão acelerada, com múltiplos filmes e séries por ano, o estúdio decidiu desacelerar e reorganizar sua estratégia, priorizando qualidade e impacto em vez de quantidade.

A mudança acontece depois de um período marcado por recepção irregular do público e críticas recorrentes sobre roteiros apressados, excesso de produções e uso intensivo de regravações.

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Internamente, a Marvel também passou por ajustes criativos, com mudanças em equipes e revisões de projetos já em andamento.



Mesmo assim, o estúdio mantém ambições altas. O calendário já definido até 2027 inclui títulos que prometem grandes eventos no universo compartilhado, com foco no multiverso e no retorno de personagens icônicos no cinema.



Entre produções confirmadas e rumores que movimentam os bastidores, os próximos anos do MCU devem misturar histórias mais pessoais, como a de Peter Parker, com eventos grandiosos envolvendo diferentes realidades.

Confira todos os lançamentos da Marvel no cinema até 2027!

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Homem-Aranha: Um Novo Dia é uma das maiores estreias de 2026 | Foto: Divulgação

Estreia: 25 de julho de 2026

Onde assistir: nos cinemas

Dando continuidade direta aos acontecimentos do último filme, o longa apresenta um Peter Parker mais velho, solitário e lidando com as consequências de ter apagado sua identidade da memória de todos. Quatro anos após os eventos anteriores, Peter agora vive completamente sozinho. Sem amigos, sem vínculos e sem ninguém que se lembre de quem ele é, o herói se dedica integralmente ao combate ao crime em Nova York.

Essa nova fase traz um Homem-Aranha mais maduro, mas também mais pressionado. Ao assumir a responsabilidade de proteger a cidade em tempo integral, ele começa a enfrentar mudanças físicas inesperadas uma evolução que pode colocar sua própria existência em risco.

O tom do filme será mais urbano e introspectivo, explorando o peso emocional das escolhas feitas no passado, incluindo o luto pela morte da tia May. Personagens como MJ e Ned retornam, interpretados por Zendaya e Jacob Batalon, mas sem qualquer memória de Peter.

Outro destaque é a possível mudança nos poderes do herói, com indícios de teias orgânicas e instabilidade em suas habilidades. Para entender o que está acontecendo, ele recorre a Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. O elenco também inclui Jon Bernthal como Justiceiro e Michael Mando como o vilão Escorpião.

Rumores

Novos detalhes sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia indicam que o papel de Sadie Sink pode ser bem maior do que se imaginava inicialmente. Segundo informações recentes, a atriz deve mesmo interpretar Jean Grey, e a personagem teria ganhado mais espaço no filme após mudanças nos bastidores.

O jornalista Jeff Sneider, durante o programa The Hot Mic, afirmou que a presença da mutante no longa praticamente já pode ser tratada como certa. "Eu sinto que há uma diferença entre reportar certas coisas durante a pré-produção, quando alguém está montando o elenco de um filme, e quando eles estão testando o filme, ou ele já foi finalizado. Eu ouvi que ela está, de fato, interpretando Jean Grey."

"Eles ainda estão trabalhando nos efeitos visuais e coisas assim, mas eu acho que você pode apostar que vamos ver uma nova Jean Grey", completou. Além disso, Sneider também revelou que Anne Hathaway e Sarah Snook chegaram a ser consideradas para um papel feminino importante no filme, mas ambas recusaram a oferta.

Vingadores: Doutor Destino

Vingadores: Doutor Destino é a maior aposta da Marvel em 2026 | Foto: Divulgação

Estreia: 18 de dezembro de 2026

Onde assistir: nos cinemas

O longa promete ser o ápice da guerra multiversal do MCU. ‘Vingadores: Doutor Destino’ marca a primeira reunião da equipe na Saga do Multiverso e integra a Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel.

Quinto filme dos heróis, o projeto será dirigido pelos irmãos Anthony Russo e Joe Russo e ainda não teve sua sinopse oficial divulgada. Entre as principais revelações, está a escalação de Robert Downey Jr. como o vilão Doutor Destino.

Rumores

De acordo com rumores divulgados pelo portal ComicBookMovie, o filme apresentará um duelo entre Hugh Jackman e Tobey Maguire — um encontro que fãs aguardam há décadas e que, nos bastidores, também seria um desejo antigo de Kevin Feige desde os tempos em que os personagens ainda estavam sob diferentes estúdios.

Esse possível confronto reforça a proposta multiversal do longa, que deve colocar versões inesperadas de heróis frente a frente. Outros boatos indicam que o filme pode explorar embates como Noturno contra Deadpool, além de Reed Richards enfrentando o mercenário, ampliando o tom de colisão entre realidades.

O filme também pode trazer Robert Downey Jr. como Doutor Destino, mas com uma abordagem diferente do esperado. Segundo o insider John Campea, o vilão deve permanecer mascarado durante praticamente toda a trama, preservando sua identidade, e deixando a revelação de que possui o mesmo rosto de Tony Stark para ‘Vingadores: Guerras Secretas’.

Vazamentos ainda sugerem que o personagem pode ter o rosto severamente desfigurado sob a armadura, abandonando versões mais vaidosas vistas nos quadrinhos.

Nos bastidores, há também a percepção de que o longa deve apostar fortemente no apelo nostálgico. O insider Daniel RPK chegou a descrever o projeto como: "o filme do fan service". A declaração sugere uma produção repleta de participações especiais, referências e momentos pensados para impactar diretamente os fãs — ainda que isso levante questionamentos sobre o equilíbrio entre espetáculo e narrativa.

Vingadores: Guerras Secretas

Vingadores: Guerras Secretas promete ser o maior evento da Marvel nos últimos anos | Foto: Divulgação

Estreia: 17 de dezembro de 2027

Onde assistir: nos cinemas

Previsto como um dos maiores eventos da Marvel Studios, o longa deve marcar o encerramento da atual Saga do Multiverso no MCU, reunindo personagens de diferentes realidades em uma história de escala inédita.

‘Vingadores: Guerras Secretas’ (Avengers: Secret Wars) está programado para estrear em dezembro de 2027 e funcionará como o grande clímax dessa fase. Sequência direta de ‘Vingadores: Doutor Destino’ (2026), o filme será dirigido pelos irmãos Anthony Russo e Joe Russo.

A trama deve acompanhar uma gigantesca reunião de heróis em um cenário inspirado no conceito de “mundo de batalha”, onde diferentes universos colidem. No centro do conflito estará Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., consolidando o vilão como a principal ameaça dessa nova fase da Marvel.

Rumores

Um novo rumor indica que ‘Vingadores: Guerras Secretas’ pode apostar pesado em nostalgia e multiverso, reunindo novamente os três Homens-Aranha do cinema.

De acordo com o insider MyTimeToShineH, Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield estariam confirmados no filme, repetindo o encontro que marcou ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’.

A novidade surge em meio às especulações de que Holland não deve aparecer em ‘Vingadores: Doutor Destino’, o que abriria espaço para Tobey assumir parte do protagonismo aracnídeo no evento.

Além disso, o rumor afirma que Ryan Reynolds, como Deadpool, também terá um papel de destaque no longa, reforçando a ideia de um filme grandioso e repleto de participações especiais, especialmente se a história realmente se passar majoritariamente no Mundo Bélico, cenário central das HQs.

Outro ponto revelado por Daniel RPK indica que Yelena Belova deve ter papel fundamental na trama. A personagem, irmã da Viúva Negra, pode ganhar mais destaque neste filme após uma introdução mais discreta em ‘Vingadores: Doutor Destino’, seguindo a estratégia da Marvel de preparar personagens para o grande evento final.

Blade

O filme de Blade segue indefinido | Foto: Reprodução | Marvel Comics

Estreia: confirmado, mas sem previsão

Blade (Eric Brooks) é um caçador de vampiros da Marvel, criado em 1973 por Marv Wolfman e Gene Colan. Nascido como um dampiro — meio-humano, meio-vampiro — após sua mãe ser mordida durante o parto, o personagem possui força, agilidade e regeneração sobre-humanas, além de resistência à luz solar, o que lhe rendeu o apelido de “Andarilho do Dia”.

Nos quadrinhos, Blade se tornou uma das figuras mais importantes do lado sobrenatural da Marvel, frequentemente associado a histórias mais sombrias e equipes como os Filhos da Meia-Noite, atuando no combate a ameaças ocultas que fogem do escopo tradicional dos heróis.

Já o reboot estrelado por Mahershala Ali enfrenta um desenvolvimento conturbado desde seu anúncio em 2019. Ao longo dos anos, o projeto passou por diversas trocas de roteiristas e diretores, sem avanços concretos, tornando-se um dos casos mais incertos do atual planejamento do estúdio.

Rumores

Em Hollywood, há um ditado comum de que projetos muito adiados acabam se tornando melhores, mas, no caso de ‘Blade’, isso parece cada vez mais incerto. Anunciado ainda em 2019 com Mahershala Ali no papel principal, o longa passou anos em desenvolvimento sem conseguir avançar de fato.

Desde então, o projeto enfrentou uma sequência de mudanças nos bastidores, com roteiristas e diretores deixando a produção antes que qualquer versão fosse consolidada. Diante desse histórico conturbado, cresce a percepção de que o filme solo do caçador de vampiros pode ter sido, ao menos por enquanto, deixado de lado.

É o que relata o bem-conectado insider de Hollywood Jeff Sneider em seu podcast The Hot Mic com John Rocha. O filme Blade está morto, ele ouviu de suas fontes, diz Sneider no programa.

Mas isso provavelmente não significa que teremos que abrir mão completamente da estreia de Mahershala Ali no MCU (após sua breve aparição de áudio na cena pós-créditos de Eternos). Pois, como Jeff Sneider ouviu, Blade deve, em vez de um filme solo, fazer sua verdadeira estreia no MCU em outro filme da Marvel: o Midnight Sons (Filhos da Meia-Noite).

Que Mahershala Ali agora deva estrear em um filme dos Filhos da Meia-Noite em vez de um filme solo, parece bastante lógico, considerando a história problemática da produção de Blade. A equipe, conhecida nos quadrinhos por reunir personagens mais sombrios do universo Marvel, pode incluir nomes como o Cavaleiro Negro, vivido por Kit Harington, o Lobisomem na Noite de Gael García Bernal e o Cavaleiro da Lua interpretado por Oscar Isaac.

Além deles, personagens populares entre os fãs como Motoqueiro Fantasma e Homem-Coisa também são frequentemente associados à formação da equipe nas HQs, assim como figuras de maior escala, como Wolverine e Doutor Estranho, que em diferentes momentos já integraram o grupo.