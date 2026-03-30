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MCU

Ator promete que Vingadores 5 será diferente do que fãs esperam

Declaração levanta expectativas, mas escala do filme ainda gera dúvidas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/03/2026 - 15:21 h

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Lewis Pullman em Thunderbolts*
Lewis Pullman em Thunderbolts* -

Antes mesmo de chegar aos cinemas, o novo capítulo dos Vingadores já enfrenta um desafio evidente: provar que pode ir além de um simples desfile de heróis. Em um momento em que o Universo Cinematográfico da Marvel dá sinais de desgaste, uma declaração recente ajudou a reacender — ainda que com cautela — a curiosidade do público.

Quem puxa essa expectativa é Lewis Pullman, intérprete do Sentinela em Thunderbolts*. Em conversa com a revista Esquire, o ator indicou que Vingadores: Doutor Destino pretende ir além do espetáculo e investir em construção dramática.

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"Trata-se de voltar às origens dos arquétipos humanos sobre os quais nossa arte se constrói. Cada personagem tem seu momento para desenvolver suas próprias dimensões. Os irmãos Russo fizeram isso muito bem. Eles não querem ninguém apenas sentado no fundo”, afirmou.

A fala surge justamente em meio a um dos maiores pontos de interrogação do projeto: o número de personagens. Com diferentes grupos confirmados — incluindo Vingadores, Thunderbolts, Quarteto Fantástico, Wakanda e X-Men —, o risco de excesso sempre aparece como um fantasma.

Pullman, no entanto, insiste que o filme não deve cair nessa armadilha. Segundo ele, há uma preocupação real em dar propósito às presenças em cena, evitando que o longa se transforme apenas em uma sequência de aparições para agradar fãs.

“Levaram muito a sério a responsabilidade de reunir alguns dos melhores atores do mundo. Há muitas parcerias empolgantes; muitos fãs ficarão entusiasmados. É muito divertido sonhar, e você poderá ver muitas dessas fantasias se tornarem realidade", completou.

A confiança também passa pelo retorno dos irmãos Russo, responsáveis por dois dos maiores sucessos do estúdio, Guerra Infinita e Ultimato. Os filmes se destacaram justamente por equilibrar múltiplos personagens sem abrir mão de uma narrativa consistente, algo que o novo longa tenta repetir.

Ainda assim, o histórico recente da chamada Saga do Multiverso deixa o público em alerta. Entre críticas sobre excesso de conexões e falta de foco, a nova produção surge como uma possível virada ou mais um capítulo irregular.

Mesmo com o discurso mais “pé no chão”, é improvável que Vingadores: Doutor Destino abra mão completamente de momentos pensados para empolgar plateias, como participações surpresa e referências diretas.

A resposta definitiva vem em 18 de dezembro, quando o filme estreia e coloca à prova a promessa de ser mais do que um simples encontro de super-heróis.

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