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RACISMO

Polícia entra em alerta após ameaças de morte a ator de Harry Potter

Ator passou a sofrer ataques racistas após entrar para o elenco da nova série do universo bruxo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/03/2026 - 11:15 h

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Ator passou a sofrer ataques racistas após entrar para o elenco da nova série universo bruxo
Ator passou a sofrer ataques racistas após entrar para o elenco da nova série universo bruxo -

Após diversas ameaças recebidas pelo ator Paapa Essiedu, a polícia de Hertfordshire, na Inglaterra, onde a série de ‘Harry Potter’ está sendo gravada, entrou em alerta.

O britânico foi escalado para o papel de Severus Snape, vivido por Alan Rickman (1946-2016) nos filmes da saga.

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Segundo o site TMZ, as autoridades locais estão em contato direto com a produção da série, que está sendo produzida para a HBO e revisita os personagens que fizeram sucesso na literatura e no cinema. Até o momento não foi registrado boletim de ocorrência.

Nesta semana, o CEO da HBO, Casey Bloys, contou a jornalistas que a emissora tomou precauções, incluindo reforçar a segurança, por causa das reações apaixonadas que a franquia costuma despertar.

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Ataques racistas

Paapa Essiedu, um homem preto, comentou sobre os ataques racistas que recebeu desde que foi anunciado no papel. "Me disseram: 'Desista ou vou te matar'", contou em entrevista publicada na semana passada no jornal Times of London .

A realidade é que se eu olhar o Instagram, vou ver alguém dizendo: 'Vou até a sua casa e te matar'.
Paapa Essiedu - ator

"Ninguém deveria ter que passar por isso por fazer seu trabalho", afirmou o ator. "E estaria mentindo se dissesse que isso não me afeta emocionalmente", completou.

Além disso, Essiedu disse que tem usado os ataques como combustível. "Isso me torna mais apaixonado por fazer esse personagem ser meu, porque penso em como me senti quando criança", afirmou.

"Eu me imaginava em Hogwarts em vassouras, e a ideia de que uma criança como eu pode se ver representada naquele mundo? Isso é motivação para não me intimidar com alguém dizendo que preferia que eu morresse em vez de fazer um trabalho do qual vou ter muito orgulho", finalizou.

Em 2016, muitas pessoas também tiveram reações adversas quando Noma Dumezweni foi escalada para viver Hermione em uma montagem de ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’ em Londres. A atriz também foi alvo de comentários racistas.

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Tags:

Harry Potter racismo

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