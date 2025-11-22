ESPORTES
Warner Bros processa jogador por referência a Harry Potter em gols
Kerem Akturkoglu, do Fenerbahçe é acusado de usar elementos visuais e sonoros relacionados à saga
Por Victoria Isabel
A Warner Bros entrou na Justiça contra o jogador turco Kerem Akturkoglu, atacante do Fenerbahce e da seleção nacional, por suas repetidas comemorações inspiradas na saga Harry Potter.
O atleta também publica fotos, artes e vídeos em suas redes sociais com referências à saga que seriam protegidas por direitos autorais, segundo a produtora.
De acordo com veículos internacionais, como o jornal português A Bola e o turco Dunya, a Warner Bros. Entertainment Inc., uma das maiores produtoras de Hollywood, acusa Kerem de usar, sem autorização, elementos visuais e sonoros relacionados ao universo criado por J.K. Rowling.
