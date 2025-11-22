Menu
NEM UM ROUND

Baiano que lutava por permanência no UFC dura só 33 segundos

Raffael "The Lion" Cerqueira acumula agora quatro derrotas consecutivas e arrisca contrato no UFC

Por Marina Branco

22/11/2025 - 16:03 h
Raffael Cerqueira no UFC -

O baiano Raffael “The Lion” Cerqueira entrou no octógono neste sábado, 22, em Dubai, com uma missão clara: vencer para renovar seu contrato com o UFC. Mas o sonho de garantir com tranquilidade a permanência na maior liga de MMA do planeta durou pouco.

O lutador foi finalizado pelo turco Abdul-Rakhman Yakhyaev com um mata-leão relâmpago, aos 33 segundos do primeiro round, no UFC Qatar. A derrota - sua quarta na organização - acontece justamente no combate mais decisivo de sua trajetória.

O resultado pode encerrar sua passagem pelo Ultimate, iniciada em 2024 após uma sequência de 11 vitórias no cenário nacional.

Leia Também:

Baiano disputa luta de permanência no UFC: "Lutando pelo meu trabalho"
Presidente do UFC detona lutador baiano após derrota em Abu Dhabi
"A cereja do bolo": Baiana 1ª no ranking busca revanche no UFC

O dia da luta

Na pesagem oficial, Raffael se apresentou com tranquilidade. Bateu 92,5 kg, dentro do limite do peso meio-pesado (93,4 kg para lutas sem disputa de cinturão), enquanto Yakhyaev marcou 92,9 kg, confirmando o confronto.

A luta era tratada pelo próprio baiano como um divisor de águas. Em entrevista recente ao Portal A TARDE, antes do combate, "The Lion" havia sido direto: "Eu preciso vencer para renovar meu contrato. Estou lutando pelo meu trabalho".

Mesmo sob pressão, Raffael dizia entrar com confiança. O atleta afirmou ter evoluído no físico, no jogo e principalmente no mental, revisitando suas lutas anteriores para corrigir erros.

Raffael Cerqueira no UFC | Foto: Reprodução I Instagram @ufc

O adversário

Abdul-Rakhman Yakhyaev, que já havia lutado quatro vezes em 2025, era visto por Raffael como um striker potente, de boa trocação e que costuma trabalhar bem na grade. Para o baiano, enfrentar um atleta em atividade constante não era problema.

"Eu acho bom estar em ritmo. Ele não é nada de outro mundo. São dois homens ali dentro na porrada. Vamos nessa", projetou.

Mas a luta sequer se desenvolveu. Yakhyaev rapidamente encurtou a distância, trabalhou o controle nas costas e encaixou o mata-leão sem oferecer brecha, dando fim à luta antes do primeiro minuto.

Chegando invicto ao UFC, Raffael encontrou adversários exigentes a nível mundial, e vem se adaptando em meio à sequência de derrotas. Agora, fica a expectativa de mais uma luta para que o baiano possa se provar no maior palco de luta do mundo.

UFC Qatar

Finalização da luta

Abdul-Rakhman Yakhyaev venceu Raffael "The Lion" Cerqueira por mata-leão aos 0:33 do R1

Card Preliminar

  • Bogdan Grad x Luke Riley
  • Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
  • Alex Perez x Asu Almabayev
  • Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
  • Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
  • Ismail Naurdiev x Ryan Loder
  • Nurullo Aliev x Shem Rock
  • Marek Bujlo x Denzel Freeman

Card Principal

  • Arman Tsarukyan x Dan Hooker
  • Belal Muhammad x Ian Machado Garry
  • Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
  • Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
  • Waldo Cortes Acosta x Shamil Gaziev
  • Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi

Outros resultados

  • Denzel Freeman venceu Marek Bujlo (30-27, 29-28, 29-28)
  • Nurullo Aliev venceu Shem Rock (30-27 x3)
  • Ismail Naurdiev venceu Ryan Loder por nocaute (1min26s R1)
  • Aleksandre Topuria venceu Bekzat Almakhan (30-27, 30-27, 29-28)

x