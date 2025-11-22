NEM UM ROUND
Baiano que lutava por permanência no UFC dura só 33 segundos
Raffael "The Lion" Cerqueira acumula agora quatro derrotas consecutivas e arrisca contrato no UFC
Por Marina Branco
O baiano Raffael “The Lion” Cerqueira entrou no octógono neste sábado, 22, em Dubai, com uma missão clara: vencer para renovar seu contrato com o UFC. Mas o sonho de garantir com tranquilidade a permanência na maior liga de MMA do planeta durou pouco.
O lutador foi finalizado pelo turco Abdul-Rakhman Yakhyaev com um mata-leão relâmpago, aos 33 segundos do primeiro round, no UFC Qatar. A derrota - sua quarta na organização - acontece justamente no combate mais decisivo de sua trajetória.
O resultado pode encerrar sua passagem pelo Ultimate, iniciada em 2024 após uma sequência de 11 vitórias no cenário nacional.
Leia Também:
O dia da luta
Na pesagem oficial, Raffael se apresentou com tranquilidade. Bateu 92,5 kg, dentro do limite do peso meio-pesado (93,4 kg para lutas sem disputa de cinturão), enquanto Yakhyaev marcou 92,9 kg, confirmando o confronto.
A luta era tratada pelo próprio baiano como um divisor de águas. Em entrevista recente ao Portal A TARDE, antes do combate, "The Lion" havia sido direto: "Eu preciso vencer para renovar meu contrato. Estou lutando pelo meu trabalho".
Mesmo sob pressão, Raffael dizia entrar com confiança. O atleta afirmou ter evoluído no físico, no jogo e principalmente no mental, revisitando suas lutas anteriores para corrigir erros.
O adversário
Abdul-Rakhman Yakhyaev, que já havia lutado quatro vezes em 2025, era visto por Raffael como um striker potente, de boa trocação e que costuma trabalhar bem na grade. Para o baiano, enfrentar um atleta em atividade constante não era problema.
"Eu acho bom estar em ritmo. Ele não é nada de outro mundo. São dois homens ali dentro na porrada. Vamos nessa", projetou.
Mas a luta sequer se desenvolveu. Yakhyaev rapidamente encurtou a distância, trabalhou o controle nas costas e encaixou o mata-leão sem oferecer brecha, dando fim à luta antes do primeiro minuto.
Chegando invicto ao UFC, Raffael encontrou adversários exigentes a nível mundial, e vem se adaptando em meio à sequência de derrotas. Agora, fica a expectativa de mais uma luta para que o baiano possa se provar no maior palco de luta do mundo.
HE DGETS IT DONE IN UNDER A MINUTE 🚨— UFC (@ufc) November 22, 2025
Abdulrakhman Yakhyaev wins his debut in impressive fashion!
[ #UFCQatar | LIVE NOW on the @ESPN app ] pic.twitter.com/2lVcZ0vodj
UFC Qatar
Finalização da luta
Abdul-Rakhman Yakhyaev venceu Raffael "The Lion" Cerqueira por mata-leão aos 0:33 do R1
Card Preliminar
- Bogdan Grad x Luke Riley
- Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
- Alex Perez x Asu Almabayev
- Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
- Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
- Ismail Naurdiev x Ryan Loder
- Nurullo Aliev x Shem Rock
- Marek Bujlo x Denzel Freeman
Card Principal
- Arman Tsarukyan x Dan Hooker
- Belal Muhammad x Ian Machado Garry
- Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
- Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
- Waldo Cortes Acosta x Shamil Gaziev
- Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
Outros resultados
- Denzel Freeman venceu Marek Bujlo (30-27, 29-28, 29-28)
- Nurullo Aliev venceu Shem Rock (30-27 x3)
- Ismail Naurdiev venceu Ryan Loder por nocaute (1min26s R1)
- Aleksandre Topuria venceu Bekzat Almakhan (30-27, 30-27, 29-28)
