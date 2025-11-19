Baiano disputa luta de permanência no UFC: "Lutando pelo meu trabalho"

Raffael Cerqueira, lutador baiano do UFC - Foto: Reprodução I Instagram

O baiano Raffael "The Lion" Cerqueira entra no UFC Fight Night deste sábado, 22, no Catar, com uma missão clara: vencer para seguir no maior palco do MMA mundial. O lutador, que chegou à organização em 2024 com uma invencibilidade de 11 lutas, acumula agora três derrotas consecutivas e faz, em Doha, o combate mais determinante da sua trajetória no Ultimate.

"É uma luta decisiva. Eu preciso vencer para renovar meu contrato, estou lutando pelo meu trabalho", afirmou em entrevista ao Portal A TARDE. A pressão é grande - mas, por outro lado, o preparo e a expectativa também são.

Acostumado a vitórias e desempenhos dominantes no cenário nacional, ele precisou lidar com um nível de exigência muito maior no UFC, encontrando adversários de perfis variados, especialmente grapplers e atletas de grande pressão física.

Ainda assim, ele afirma que o período não abala sua motivação. "O mental está muito forte, muito blindado. Só penso na vitória. Cada luta me fez evoluir no físico, no jogo e no mental. Sempre assisto às minhas lutas para corrigir o que errei", afirma.

Chega Yakhyaev

Com essa mentalidade, Raffael encara Abdul-Rakhman Yakhyaev, turco que já lutou quatro vezes em 2025, o que para alguns atletas pode ser sinal de desgaste, mas que para o baiano significa algo positivo.

"Eu acho bom estar em atividade. Ritmo ajuda", diz. "Ele tem mão forte, gosta da trocação e busca a grade, mas não tem nada de bicho de sete cabeças. São dois homens ali dentro na porrada. Vamos nessa", projetou.

"Por outro lado, cansa bastante. Acho que depende de cada luta. Eu venho de uma luta agora em que fiz três rounds, e foi bem puxado, mas bem gratificante", comenta. Apesar de não entrar em detalhes, uma coisa o "Lion" garante - está treinando golpes que vão surpreender o adversário no próximo sábado.

Nordeste nos holofotes mundiais

Um dos pontos mais trabalhados no camp foi o grappling, área à qual turcos e russos costumam dedicar muitos treinos e que já havia sido explorada por adversários anteriores de Raffael.

Para isso, o baiano conta com um dos melhores parceiros possíveis - Jailton “Malhadinho” Almeida, seu companheiro de equipe e top da categoria.

"Se tiver jiu-jitsu, a gente vai fazer. Se tiver grade, a gente vai fazer. Não tem medo. Treinar com Malhadinho ajuda muito, porque ele é especialista nisso", opina.

A rotina na equipe Galpão da Luta, primeira equipe do Nordeste a ter quatro atletas no UFC (Raffael, Malhadinho, Samuel Barboza e Roberta “Ronda”), também fortalece o dia a dia.

"É relação de irmãos. No treino o pau quebra, mas a gente se diverte", conta. "É como se o Malhadinho fosse o irmão mais velho, eu fosse o do meio e o Samuel, que ainda não estreou no UFC, o mais novinho", brinca.

"A gente é feliz no que a gente faz. Se diverte bastante, às vezes parece que a gente não está nem nem treinando, trabalhando, de tão leve que as coisas são", completa.

Juntos, os quatro representam o marco da presença nordestina no UFC, visto por Raffael como uma porta aberta para a próxima geração de lutadores. "A gente vira espelho para as crianças, porque muitos veem que somos daqui e chegamos ao maior evento do mundo", diz.

Mesmo lutando do outro lado do mundo, no Catar, ele garante sentir o apoio que vem da Bahia: "As mensagens fazem diferença. Sou muito grato a todo mundo que manda força. Graças a Deus, tem muita gente que gosta de mim. Tem também os que não gostam, mas aí é minoria (risos)".

Superação

Agora, a missão de Raffael é fazer no ringue o que sempre soube fazer na vida - se superar. Vindo da favela baiana, o "Lion" superou o desafio de chegar ao UFC, e agora precisa se manter por lá com muita garra e luta.

Questionado sobre o principal aprendizado deste período, o baiano resume: "Aprendi a acreditar mais em mim. Saí da favela e hoje estou no UFC. É gratidão por tudo".

"Eu não tenho dúvida das coisas que eu quero para a minha vida, do que eu quis para a minha vida ao longo desse tempo. Sou muito grato por tudo que eu tenho vivido", completou.

Raffael entra no ringue no próximo sábado, 22, no UFC Fight Night do Catar, em Doha, na ABHA Arena.

Ficha técnica