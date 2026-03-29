Cinema por R$ 15: ação especial tem promoção no preço do ingresso

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Ação acontece neste domingo, 29, em todo Brasil - Foto: Divulgação | Amazon MGM Studios

Quem gosta de ver filmes no cinema pode comemorar que tem promoção com ingresso barato neste final de semana. Em comemoração ao Mês do Consumidor, a Cinépolis promove uma ação especial neste domingo, 29.

Durante a ação, os ingressos para sessões em salas tradicionais e Macro XE estarão disponíveis por R$ 15.

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Além disso, para tornar a experiência ainda mais completa, na compra de uma pipoca, os clientes terão direito a um refil gratuito, válido para todos os tamanhos e sabores (salgado, caramelo, Cheetos e lemon pepper).

O refil será entregue no sabor pipoca salgada e deverá ser retirado no mesmo dia da compra.