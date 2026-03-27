Morre astro do filme De Volta para o Futuro aos 94 anos

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Ator ficou conhecido por interpretar o diretor Strickland - Foto: Reprodução

O ator James Tolkan, conhecido por sua participação na trilogia 'De Volta para o Futuro', morreu na quinta-feira, 26, aos 94 anos. A informação foi divulgada pelo site The Hollywood Reporter.

Ao longo da carreira, Tolkan também ganhou destaque ao interpretar o comandante rígido de Tom Cruise em 'Top Gun'. Outro papel marcante foi em 'Amor e Morte' (1975), dirigido por Woody Allen, no qual viveu Napoleão e seu sósia.

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| Foto: Reprodução

Nascido em 1931, o ator ainda ficou conhecido por dar vida ao contador corrupto chamado Numbers, ligado ao personagem Big Boy Caprice, interpretado por Al Pacino, no filme 'Dick Tracy', dirigido por Warren Beatty.

Sua última atuação no cinema ocorreu em 'Rastros de Maldade', lançado em 2015. A causa da morte não foi informada pela família.