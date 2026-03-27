4 filmes novos da Netflix para assistir neste fim de semana

Esses filmes da Netflix são perfeitos para quem busca boas opções de maratona neste fim de semana - Foto: Divulgação

Se a ideia é aproveitar o fim de semana com um bom filme, a Netflix está cheia de novidades que podem render horas de entretenimento sem sair do sofá. Entre lançamentos recentes e títulos que voltaram a ganhar força, a plataforma reúne opções que prometem prender a atenção do início ao fim.

O melhor de tudo é que esses filmes recém-chegados estão atualmente no TOP 10, ou seja, já conquistaram o público e estão entre os mais assistidos do momento. Isso faz deles apostas certeiras para quem quer escolher algo sem erro.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro ponto é a variedade: há opções para todos os gostos e de gêneros distintos, passando por ação, drama, suspense e histórias baseadas em conflitos emocionais e reviravoltas intensas. Seja para quem gosta de adrenalina ou de narrativas mais profundas, a lista tem de tudo.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com ótimas opções para quem quer dar o play agora e aproveitar o fim de semana com filmes que estão dando o que falar.

4 filmes para ver AGORA na Netflix

Stratton: Forças Especiais

Cena de Stratton: Forças Especiais | Foto: Divulgação

John Stratton (Dominic Cooper) é um agente do MI6 que recebe a missão de, ao lado do americano Marty (Tyler Hoechlin), viajar ao Irã para impedir a entrega de um lote de armas bioquímicas.



Entretanto, a missão dá errado e, como consequência, Marty é morto. Arrasado, Stratton retorna para casa, mas logo precisa enfrentar um novo inimigo ligado a uma ameaça ainda maior.

Uma Mulher Diferente

Cena de Uma Mulher Diferente | Foto: Divulgação

Uma Mulher Diferente acompanha Katia, uma documentarista de 35 anos que, apesar do sucesso profissional, enfrenta dificuldades em sua vida amorosa após relacionamentos conturbados.



Um novo trabalho muda sua perspectiva ao levá-la a descobrir que seu jeito de ver o mundo tem uma explicação, abrindo caminho para uma nova forma de se relacionar consigo e com os outros.

Desligue!

Cena de Desligue! | Foto: Divulgação

No filme Desligue!, três mulheres são vítimas de um golpe aplicado por telefone e decidem se unir para recuperar o dinheiro perdido e dar a volta por cima.



No entanto, a quadrilha responsável é perigosa e torna tudo mais difícil, obrigando o trio a montar um plano arriscado para recuperar sua dignidade.

Peaky Blinders: O Homem Imortal

Cena de Peaky Blinders: O Homem Imortal | Foto: Divulgação

Peaky Blinders: O Homem Imortal acompanha a família Shelby em meio às transformações sociais e políticas, agora avançando até o período da Segunda Guerra Mundial.



Thomas Shelby (Cillian Murphy) retorna para enfrentar ameaças ainda maiores, lidando com seu passado e decidindo até onde está disposto a ir para proteger seu legado.