Só 3 episódios: a série policial da Netflix ideal para ver nesta noite

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Essa série da Netflix é ideal para ver em uma só noite - Foto: Divulgação

Para quem busca uma maratona rápida para animar a noite, ou até para começar e terminar no mesmo dia, a série Criminal: França, disponível na Netflix, aposta em apenas três episódios curtos para construir uma narrativa baseada em interrogatórios policiais e jogos psicológicos.

A produção integra o universo de Criminal, série antológica ambientada em diferentes países, e apresenta uma história independente ambientada na França. Criada por George Kay e Jim Field Smith, a trama se desenrola quase inteiramente dentro de uma sala de interrogatório em Paris.

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Suspense concentrado em poucos episódios

Com capítulos que não ultrapassam 40 minutos, a série aposta em uma narrativa direta e intensa. A proposta é simples: acompanhar investigações conduzidas por detetives que tentam extrair a verdade de suspeitos em situações limite.

A dinâmica entre policiais e interrogados sustenta o ritmo da história, explorando tensão psicológica e reviravoltas que mantêm o espectador atento do início ao fim.

Três suspeitos, três histórias

Ao longo dos episódios, diferentes casos são apresentados. Entre os interrogados estão Milie Weber (Sara Giraudeau), sobrevivente de um ataque que terminou com a morte de seu namorado; Caroline Solal (Nathalie Baye), executiva ligada a um acidente em uma obra; e Jérôme Lacombe (Jérémie Renier), gerente de vendas suspeito de um crime de ódio.

Cada episódio funciona como um quebra-cabeça, em que detalhes vão sendo revelados aos poucos durante os diálogos e confrontos dentro da sala.

Universo maior da franquia

Criminal: França faz parte de uma produção internacional com versões ambientadas também na Espanha, Alemanha e Reino Unido, todas seguindo o mesmo formato de investigação concentrada em interrogatórios.

Dirigida por Frédéric Mermoud, a série conta ainda com nomes como Margot Bancilhon, Laurent Lucas, Stéphane Jobert, Anne Azoulay e Mhamed Arezki no elenco.

Recepção e por que assistir

A minissérie foi bem recebida pelo público, acumulando nota 7,2/10 no IMDb e 75% de aprovação no Rotten Tomatoes. Os números refletem o interesse por narrativas mais contidas, focadas em diálogos e construção psicológica.

Para quem gosta de produções como Mindhunter e outras séries investigativas, a minissérie surge como uma opção rápida, direta e envolvente, ideal para assistir em uma única noite.