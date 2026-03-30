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Aplicativo da Netflix vai parar de funcionar em celulares; veja lista

Atualização exclui modelos sem suporte e exige sistemas mais recentes

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/03/2026 - 16:15 h

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App da Netflix sofrerá mudanças
App da Netflix sofrerá mudanças -

A partir desta quarta-feira, 1º, o aplicativo da Netflix deixará de funcionar em alguns modelos de celulares que não atendem mais aos requisitos mínimos de sistema. A medida, segundo informações do jornal O Globo, está relacionada a questões de segurança, desempenho e compatibilidade tecnológica.

Para continuar utilizando o app normalmente, será necessário ter Android 7.0 ou superior, ou iOS 17. Dispositivos que não recebem mais atualizações dos fabricantes acabam ficando incompatíveis com as novas versões da plataforma.

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Com a mudança, usuários desses aparelhos não só perderão o acesso aos filmes e séries da Netflix, como também ficarão mais vulneráveis, já que não recebem atualizações de segurança nem melhorias de desempenho. A tendência é que outros aplicativos também deixem de funcionar nesses dispositivos ao longo do tempo.

Entre os modelos afetados estão smartphones populares de gerações anteriores de marcas como Samsung, LG e Sony.

Confira a lista de modelos afetados:

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy Grand Prime
  • LG Optimus L5
  • LG Optimus L7
  • LG G2
  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia Z1
  • Sony Xperia E3

Como descobrir se meu celular é compatível?

Para verificar se o celular ainda é compatível com o aplicativo, o usuário pode acessar as configurações do próprio aparelho.

No Android, o caminho é “Configurações” > “Sobre o telefone” > “Informações de software”.

Já no iPhone, basta ir em “Configurações” > “Geral” > “Informações”.

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