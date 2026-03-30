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Aplicativo da Netflix vai parar de funcionar em celulares; veja lista
Atualização exclui modelos sem suporte e exige sistemas mais recentes
Por Beatriz Santos
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A partir desta quarta-feira, 1º, o aplicativo da Netflix deixará de funcionar em alguns modelos de celulares que não atendem mais aos requisitos mínimos de sistema. A medida, segundo informações do jornal O Globo, está relacionada a questões de segurança, desempenho e compatibilidade tecnológica.
Para continuar utilizando o app normalmente, será necessário ter Android 7.0 ou superior, ou iOS 17. Dispositivos que não recebem mais atualizações dos fabricantes acabam ficando incompatíveis com as novas versões da plataforma.
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Com a mudança, usuários desses aparelhos não só perderão o acesso aos filmes e séries da Netflix, como também ficarão mais vulneráveis, já que não recebem atualizações de segurança nem melhorias de desempenho. A tendência é que outros aplicativos também deixem de funcionar nesses dispositivos ao longo do tempo.
Entre os modelos afetados estão smartphones populares de gerações anteriores de marcas como Samsung, LG e Sony.
Confira a lista de modelos afetados:
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Grand Prime
- LG Optimus L5
- LG Optimus L7
- LG G2
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia Z1
- Sony Xperia E3
Como descobrir se meu celular é compatível?
Para verificar se o celular ainda é compatível com o aplicativo, o usuário pode acessar as configurações do próprio aparelho.
No Android, o caminho é “Configurações” > “Sobre o telefone” > “Informações de software”.
Já no iPhone, basta ir em “Configurações” > “Geral” > “Informações”.
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