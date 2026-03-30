Descubra os detalhes do novo trailer da terceira temporada de Euphoria

Terceira temporada de Euphoria chega ao HBO Max em abril - Foto: Divulgação

A HBO divulgou nesta segunda-feira, 30, o trailer da terceira temporada de Euphoria, que marca o encerramento da série criada por Sam Levinson. A prévia antecipa mudanças importantes na trama e indica um novo momento na vida dos personagens, agora inseridos em contextos mais complexos e sombrios.

Entre os destaques, o vídeo mostra Rue (Zendaya) sendo presa, enquanto Cassie (Sydney Sweeney) é descoberta por Nate (Jacob Elordi) ao produzir conteúdo adulto no estilo OnlyFans.

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A nova temporada contará com oito episódios e acompanha o grupo de amigos lidando com questões intensas, como fé, redenção e até a natureza do mal. O tom, segundo o trailer, será ainda mais pesado, com conflitos emocionais mais profundos e consequências mais duras para os personagens.



Uma das principais mudanças é o salto temporal de cinco anos, que reposiciona todos em novas realidades. Além disso, parte da história deve se passar no México, ampliando o universo da série e afastando os personagens do ambiente conhecido das temporadas anteriores.

O elenco original retorna com nomes como Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow.

Entre as novidades estão a cantora Rosalía, a atriz Sharon Stone e o ex-jogador de futebol americano Mashwan Lynch. Na trilha sonora, Hans Zimmer assume a composição, reforçando a proposta mais densa da temporada.

A despedida, no entanto, também será marcada por ausências. Barbie Ferreira não retorna para os novos episódios, assim como Angus Cloud, que faleceu tragicamente.

O caminho até a terceira temporada foi turbulento. Após o sucesso das temporadas anteriores, Sam Levinson se envolveu com The Idol, produção que enfrentou forte rejeição e gerou controvérsias.

Paralelamente, os roteiros de Euphoria não foram aprovados inicialmente pela HBO, levando o criador a reescrever a temporada, o que atrasou significativamente as gravações.

Exibida pela HBO e disponível na HBO Max, a série teve sua segunda temporada lançada em 2022. Agora, a terceira e última estreia está marcada para o dia 12 de abril, às 22h.

Veja o trailer: