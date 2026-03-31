SEQUÊNCIA CONFIRMADA
A Empregada 2 ganha data de estreia; saiba o que esperar do novo filme
Sequência do sucesso estrelado por Sydney Sweeney ganha data de estreia e amplia mistérios da história
Por Beatriz Santos
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A aguardada sequência de A Empregada já tem data para chegar aos cinemas. Segundo a Variety, The Housemaid’s Secret (O Segredo da Empregada, em tradução livre) estreia em 17 de dezembro de 2027 nos Estados Unidos, ainda sem confirmação de lançamento no Brasil.
O novo longa chega dois anos após o primeiro filme, que foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando quase US$ 400 milhões em todo o mundo.
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Produzido pela Lionsgate, o filme marca o retorno de Sydney Sweeney no papel principal, ao lado de Michele Morrone. A novidade no elenco é Kirsten Dunst. Nos bastidores, Rebecca Sonnenshine retorna ao roteiro, enquanto Paul Feig reassume a direção.
Baseado no livro de Freida McFadden, o novo capítulo retoma a história de Millie, que no primeiro filme aceita trabalhar como empregada doméstica para uma família rica com um segredo perturbador. Na continuação, a personagem assume um novo emprego cuidando da casa de uma mulher a quem nunca pode ver.
Aos poucos, Millie começa a desconfiar do mistério por trás de uma porta sempre trancada — e descobre uma verdade capaz de revelar segredos ainda mais sombrios do que os dela.
Sydney Sweeney retorna como protagonista, ao lado de Michele Morrone, que também esteve em A Empregada. Desta vez, o elenco contará também com Kirsten Dunst.
Veja o trailer de A Empregada!
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