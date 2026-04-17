EVOLUÇÃO
Médicos atualizam estado de saúde de Bolsonaro
Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o final de março
O relatório médico enviado nesta sexta-feira (17) ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro (PL) diz que o ex-presidente apresenta melhora gradual no quadro clínico, mas ainda enfrenta episódios de dor e fadiga durante o tratamento em prisão domiciliar.
De acordo com os documentos, Bolsonaro teve evolução no quadro pulmonar após diagnóstico de broncopneumonia bilateral e relata maior disposição para atividades do dia a dia. Ainda assim, intercorrências como dores musculares, fadiga e episódios de soluço têm dificultado o ritmo da reabilitação.
Os relatórios indicam que o ex-presidente continua em tratamento com fisioterapia e exercícios de reabilitação cardiorrespiratória, com melhora gradual da capacidade física, apesar de ainda ter limitações pontuais.
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Prisão domiciliar
A prisão domiciliar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes por um período de 90 dias quando o ex-presidente foi internado no final de março. Moraes justificou a decisão com base nos problemas de saúde do ex-presidente, que enfrentou uma broncopneumonia bilateral.
Segundo a determinação, a defesa e a equipe médica devem informar, a cada sete dias, a evolução do tratamento.
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