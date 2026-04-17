Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EVOLUÇÃO

Médicos atualizam estado de saúde de Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o final de março

Anderson Ramos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bolsonaro apresenta melhora no quadro clínico.
Bolsonaro apresenta melhora no quadro clínico. -

O relatório médico enviado nesta sexta-feira (17) ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro (PL) diz que o ex-presidente apresenta melhora gradual no quadro clínico, mas ainda enfrenta episódios de dor e fadiga durante o tratamento em prisão domiciliar.

De acordo com os documentos, Bolsonaro teve evolução no quadro pulmonar após diagnóstico de broncopneumonia bilateral e relata maior disposição para atividades do dia a dia. Ainda assim, intercorrências como dores musculares, fadiga e episódios de soluço têm dificultado o ritmo da reabilitação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os relatórios indicam que o ex-presidente continua em tratamento com fisioterapia e exercícios de reabilitação cardiorrespiratória, com melhora gradual da capacidade física, apesar de ainda ter limitações pontuais.

Leia Também:

“Temos que aceitar”, diz Lula sobre possível vitória de Flávio Bolsonaro
Hugo Motta quer derrubar veto de Lula a projeto que reduz pena de Bolsonaro
“Mais forte e ativo”: Carlos relata melhora de Bolsonaro na prisão domiciliar

Prisão domiciliar

A prisão domiciliar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes por um período de 90 dias quando o ex-presidente foi internado no final de março. Moraes justificou a decisão com base nos problemas de saúde do ex-presidente, que enfrentou uma broncopneumonia bilateral.

Segundo a determinação, a defesa e a equipe médica devem informar, a cada sete dias, a evolução do tratamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro Prisão domiciliar tratamento médico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro apresenta melhora no quadro clínico.
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Bolsonaro apresenta melhora no quadro clínico.
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Bolsonaro apresenta melhora no quadro clínico.
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

Bolsonaro apresenta melhora no quadro clínico.
Play

Fim da escala 6x1: Paulo Azi vota a favor, mas faz recomendações

x