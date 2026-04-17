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PL DA DOSIMETRIA

Hugo Motta quer derrubar veto de Lula a projeto que reduz pena de Bolsonaro

Para o presidente da Câmara, texto “distensiona” as relações entre Congresso e STF

Ane Catarine
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| Atualizada em

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Hugo Motta quer durrubar veto ao PL da Dosimetria
Hugo Motta quer durrubar veto ao PL da Dosimetria -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta sexta-feira, 17, esperar que o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 seja derrubado.

A votação foi marcada para o próximo dia 30 pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

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Em entrevista à GloboNews, Motta disse que as penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos envolvidos nos atos contra a democracia “foram exageradas” e que o chamado PL da Dosimetria pode “distensionar” as relações entre Congresso e STF.

“Há um consenso na sociedade de que, em alguns casos relacionados às acusações do que aconteceu no 8 de Janeiro, que foi um momento muito grave, as penas foram aplicadas de forma exagerada. Espero que esse veto possa ser derrubado para que possamos virar essa página”, disse o presidente da Câmara.

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Apesar de Motta falar em “consenso na sociedade”, a pesquisa mais recente sobre o tema aponta que 61% dos brasileiros são contra qualquer tipo de perdão aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Outros 33% são a favor da anistia.

Para derrubar o veto, a oposição precisa de maioria absoluta: 257 votos na Câmara e 41 no Senado.

Veto total

Lula assinou o veto ao PL da Dosimetria em cerimônia no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2026, data que marcou o terceiro aniversário dos ataques às sedes dos Três Poderes.

O texto aprovado pelo Congresso visava alterar o Código Penal para flexibilizar o cálculo das penas e facilitar a progressão de regime para crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados | Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Na prática, isso reduziria as condenações de envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e poderia beneficiar figuras políticas como Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão.

O que é o PL da Dosimetria?

O PL da Dosimetria é uma proposta que quer mudar as regras desse cálculo no Brasil. Ele ganhou força política porque afeta diretamente as penas de quem participou dos ataques de 8 de janeiro e de outros crimes.

A nova forma de soma de penas deve beneficiar todos os condenados da tentativa de golpe de Estado, como aqueles do grupo principal:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil;
  • Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; e
  • Alexandre Ramagem, deputado federal.

O grupo foi condenado a penas que variam de 16 anos a 24 anos em regime fechado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em caráter definitivo, no dia 25 de novembro no ano passado.

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