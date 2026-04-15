DIA DE VISITA
“Mais forte e ativo”: Carlos relata melhora de Bolsonaro na prisão domiciliar
Ex-vereador visitou o pai na manhã desta quarta-feira, 15
Siga o A TARDE no Google
O ex-vereador e pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está “mais forte” e “visivelmente mais ativo” enquanto cumpre prisão domiciliar temporária na casa onde mora em Brasília.
Em publicação na rede X (antigo Twitter), Carlos contou que visitou o pai na manhã desta quarta após mais de uma semana sem vê-lo e relatou melhora no estado de saúde, destacando a redução dos soluços.
“Hoje estive com Jair Bolsonaro. Cumpri o protocolo inventado por Alexandre de Moraes, permanecendo pelas duas horas autorizadas, encontrando meu pai mais forte. Os soluços diminuíram, a quantidade de medicamentos também, e ele está visivelmente mais ativo. Conversamos bastante”, escreveu.
Leia Também:
Carlos também afirmou que Bolsonaro deve passar por uma cirurgia no ombro nos próximos dias, conforme laudo médico já enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Confira o relato completo:
Hoje estive com o Presidente @jairbolsonaro , após mais de uma semana sem vê-lo. Cumpri o protocolo inventado por Alexandre de Moraes, permanecendo pelas duas horas autorizadas, encontrando meu Pai mais forte. Os soluços diminuíram, a quantidade de medicamentos também, e ele está… pic.twitter.com/Oob87e3CPw— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 15, 2026
Prisão domiciliar
Bolsonaro está em casa, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, desde 27 de março, após receber alta do hospital DF Star, onde ficou internado desde o dia 13 do mesmo mês, por causa de um quadro de broncopneumonia bacteriana.
O ex-presidente deverá cumprir prisão domiciliar por 90 dias. Após esse período, a Justiça vai reavaliar se a medida será prorrogada ou se ele retornará ao sistema prisional, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes