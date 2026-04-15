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DIA DE VISITA

“Mais forte e ativo”: Carlos relata melhora de Bolsonaro na prisão domiciliar

Ex-vereador visitou o pai na manhã desta quarta-feira, 15

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Carlos Bolsonaro visita Jair Bolsonaro na domiciliar
Carlos Bolsonaro visita Jair Bolsonaro na domiciliar -

O ex-vereador e pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está “mais forte” e “visivelmente mais ativo” enquanto cumpre prisão domiciliar temporária na casa onde mora em Brasília.

Em publicação na rede X (antigo Twitter), Carlos contou que visitou o pai na manhã desta quarta após mais de uma semana sem vê-lo e relatou melhora no estado de saúde, destacando a redução dos soluços.

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“Hoje estive com Jair Bolsonaro. Cumpri o protocolo inventado por Alexandre de Moraes, permanecendo pelas duas horas autorizadas, encontrando meu pai mais forte. Os soluços diminuíram, a quantidade de medicamentos também, e ele está visivelmente mais ativo. Conversamos bastante”, escreveu.

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Carlos também afirmou que Bolsonaro deve passar por uma cirurgia no ombro nos próximos dias, conforme laudo médico já enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Confira o relato completo:

Prisão domiciliar

Bolsonaro está em casa, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, desde 27 de março, após receber alta do hospital DF Star, onde ficou internado desde o dia 13 do mesmo mês, por causa de um quadro de broncopneumonia bacteriana.

O ex-presidente deverá cumprir prisão domiciliar por 90 dias. Após esse período, a Justiça vai reavaliar se a medida será prorrogada ou se ele retornará ao sistema prisional, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses.

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Tags:

Carlos Bolsonaro Jair Bolsonaro Prisão domiciliar STF

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