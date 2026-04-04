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POLÍTICA

Bolsonaro pode passar por novas cirurgias, dizem médicos

Relatórios enviados ao STF apontam dor intensa e indicam procedimento cirúrgico

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/04/2026 - 19:50 h

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Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) dois pareceres médicos que indicam que o ex-chefe do Executivo possa ser submetido a cirurgia no ombro direito.

Segundo os documentos, o político apresenta um quadro de dor intensa e limitação funcional significativa.

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Quadro é considerado pré-operatório

De acordo com o fisioterapeuta Kleber Caiado de Freitas, Bolsonaro está em fase pré-operatória, com acompanhamento iniciado desde o dia 30 de março.

O relatório aponta que:

  • há dor acentuada no ombro direito
  • existe limitação de movimentos
  • o quadro impede terapias mais avançadas neste momento

Uso contínuo de medicamentos

Outro parecer, assinado pelo médico Brasil Caiado, indica que o ex-presidente apresenta dores intermitentes e deve manter o uso contínuo de analgésicos.

Situação jurídica e de saúde

Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária após deixar uma internação por pneumonia. Ele havia sido condenado pelo STF a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Atualização sobre o estado de saúde

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o ex-presidente está há seis dias sem soluços e já consegue realizar sessões de fisioterapia.

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Tags:

Bolsonaro cirurgia

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