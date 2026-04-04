POLÍTICA
Bolsonaro pode passar por novas cirurgias, dizem médicos
Relatórios enviados ao STF apontam dor intensa e indicam procedimento cirúrgico
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Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) dois pareceres médicos que indicam que o ex-chefe do Executivo possa ser submetido a cirurgia no ombro direito.
Segundo os documentos, o político apresenta um quadro de dor intensa e limitação funcional significativa.
Quadro é considerado pré-operatório
De acordo com o fisioterapeuta Kleber Caiado de Freitas, Bolsonaro está em fase pré-operatória, com acompanhamento iniciado desde o dia 30 de março.
O relatório aponta que:
- há dor acentuada no ombro direito
- existe limitação de movimentos
- o quadro impede terapias mais avançadas neste momento
Uso contínuo de medicamentos
Outro parecer, assinado pelo médico Brasil Caiado, indica que o ex-presidente apresenta dores intermitentes e deve manter o uso contínuo de analgésicos.
Situação jurídica e de saúde
Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária após deixar uma internação por pneumonia. Ele havia sido condenado pelo STF a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Atualização sobre o estado de saúde
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o ex-presidente está há seis dias sem soluços e já consegue realizar sessões de fisioterapia.
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