DEPUTADO GOLPISTA
Cúmplice de Bolsonaro, Alexandre Ramagem é preso nos EUA
Informação foi confirmada pela Polícia Federal
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O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), foragido do Brasil, foi preso nesta segunda-feira, 13, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE, sigla em inglês) dos Estados Unidos.
O ex-parlamentar teria sido preso enquanto andava na rua e foi abordado por agentes do ICE, de acordo com o g1, que constataram que ele estava ilegal no país ao analisar seus documentos.
Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
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As investigações da Polícia Federal, que confirmou a prisão nesta tarde, apontam que o ex-parlamentar deixou o país para se asilar no país americano no mês de setembro de 2025.
Sanções aplicadas a Ramagem
Ainda durante sua estadia no exterior, o ex-parlamentar sofreu as seguintes sanções:
- Cancelamento do passaporte: a Câmara dos Deputados cancelou seu passaporte diplomático após a cassação do seu mandato;
- Cassação do mandato: Em dezembro, Ramagem e Eduardo Bolsonaro tiveram os mandatos cassados pela Câmara;
- Bloqueio de salário: O STF determinou o bloqueio do salário parlamentar de Ramagem, antes da Câmara definir a sua cassação.
*Em atualização
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