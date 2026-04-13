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DEPUTADO GOLPISTA

Cúmplice de Bolsonaro, Alexandre Ramagem é preso nos EUA

Informação foi confirmada pela Polícia Federal

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em

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Ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ)
Ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) -

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), foragido do Brasil, foi preso nesta segunda-feira, 13, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE, sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O ex-parlamentar teria sido preso enquanto andava na rua e foi abordado por agentes do ICE, de acordo com o g1, que constataram que ele estava ilegal no país ao analisar seus documentos.

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Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

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As investigações da Polícia Federal, que confirmou a prisão nesta tarde, apontam que o ex-parlamentar deixou o país para se asilar no país americano no mês de setembro de 2025.

Sanções aplicadas a Ramagem

Ainda durante sua estadia no exterior, o ex-parlamentar sofreu as seguintes sanções:

  • Cancelamento do passaporte: a Câmara dos Deputados cancelou seu passaporte diplomático após a cassação do seu mandato;
  • Cassação do mandato: Em dezembro, Ramagem e Eduardo Bolsonaro tiveram os mandatos cassados pela Câmara;
  • Bloqueio de salário: O STF determinou o bloqueio do salário parlamentar de Ramagem, antes da Câmara definir a sua cassação.

*Em atualização

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