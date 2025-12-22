Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Deputado golpista começa a vender curso online após perder mandato

Vendas foram anunciadas pela mulher do agora ex-parlamentar

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

22/12/2025 - 9:40 h
Deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) perdeu mandato na Câmara
Deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) perdeu mandato na Câmara -

O agora ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que está foragido do Brasil, começará a vender cursos online após perder o mandato na Câmara Federal.

A novidade foi anunciada pela sua mulher, Rebeca Ramagem, por meio das redes sociais. A advogada justificou a iniciativa devido ao bloqueio das suas contas no Brasil após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Com esse espírito, Alexandre já está trabalhando na elaboração de um curso online, que será disponibilizado em plataformas digitais. Será um curso de altíssimo nível, com conteúdo sério, relevante e transformador, e com um valor acessível, pensado para caber na renda de todos”, disse a advogada em seu perfil oficial do Instagram.

Atualmente, o casal mora nos Estados Unidos, na tentativa de fugir da punição estabelecida pela Corte, resultando no pedido de prisão imediata ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, em virtude da sua participação nos atos da trama golpista.

Na publicação, a mulher diz que vem recebendo diversas mensagens de apoiadores com “desejo de nos ajudar financeiramente”, por conta do salário suspenso pela Câmara Federal. Rebeca Ramagem ainda agradece o apoio.

“Temos recebido milhares de mensagens de pessoas manifestando o desejo de nos ajudar financeiramente, e somos profundamente gratos a cada uma delas. Que Deus recompense, em dobro, toda essa solidariedade e carinho que temos sentido diariamente”, disse, complementando:

"Infelizmente, em razão do bloqueio das nossas contas no Brasil, não temos, neste momento, meios diretos de receber contribuições dos nossos amados patriotas. Ainda assim, confiamos plenamente que Deus nunca desampara aqueles que caminham com fé, verdade e retidão".

Por fim, a mulher também falou sobre fé e pediu orações dos apoiadores para atravessar o momento.

"Seguimos firmes, com fé em Deus, unidos pela verdade, pela justiça e pela solidariedade. Contamos com cada um de vocês, em oração e em apoio. Que Deus abençoe imensamente a todos", concluiu.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Rebeca Ramagem (@rebecaramagem)

Foragidos, Eduardo Bolsonaro e Ramagem perdem mandatos de deputados

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu na quinta-feira passada, 18, cassar os mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). As cassações sairão no Diário Oficial desta quinta.

Ramagem perdeu o mandato por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação na trama golpista de 2022. Ele deixou o país, driblando a ordem da Corte, e está nos Estados Unidos.

