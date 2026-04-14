Flávio Bolsonaro pode receber Título de Cidadão de Salvador

Senador Flávio Bolsonaro e ré-candidato à Presidência. - Foto: Evaristo Sá/AFP

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), entrou no radar para receber uma homenagem da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Um projeto de resolução que propõe a concessão do Título de Cidadão de Salvador ao parlamentar foi protocolado no sistema da Casa Legislativa nesta terça-feira, 14. A proposta é de autoria da Mesa Executiva, ou seja, é um projeto conjunto dos membros da Mesa Diretora da Casa, grupo que é formado pelo presidente, vice-presidente e secretários, e é responsável por gerenciar o funcionamento interno, votações e serviços.

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Conforme a legislação da Câmara, o título é concedido a pessoas nascidas fora da capital baiana e que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador.

Assim como outras honrarias concedidas pela Casa, o regimento determina que a proposta seja submetida à discussão única, com pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A aprovação depende de voto favorável de, pelo menos, 2/3 dos integrantes da Câmara.

Quem é Flávio Bolsonaro

Formado em direito, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 1981. Antes de ser eleito senador em 2018, foi deputado estadual por quatro mandatos.

No final do ano passado, Flávio foi escolhido pelo pai como o seu sucessor na disputa ao Palácio da Planalto. Antes encarado como aposta, ele se consolidou como o nome mais competitivo da direta, conforme as medições de pesquisas que mostram empate técnico entre ele e o presidente Lula (PT), que busca a reeleição.

Irmão já recebeu homenagem

O irmão de Flávio, o ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), já recebeu a homenagem do vereadores da cidade. Em 2022, recebeu título de Cidadão Soteropolitano, proposto pelo vereador Alexandre Aleluia, hoje no Novo e na época no PL.

Já no ano passado, Eduardo teve o pedido para concessão da Comenda 2 de Julho apresentado pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL) barrado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Apenas um membro da família Bolsonaro já foi condecorada com a honraria. Trata-se da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que ganhou a homenagem em março de 2024. A entrega da medalha também foi proposta pelo deputado Leandro de Jesus. A entrega da medalha foi concretizada durante o Encontro do PL Mulher, no Centro de Convenções de Salvador.