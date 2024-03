Michelle Bolsonaro recebe Comenda Dois de Julho neste sábado | A TARDE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro irá receber das mãos do deputado estadual Leandro de Jesus (PL) a Comenda Dois de Julho, maior honraria da Bahia. A cerimônia terá início às 10h deste sábado, 9, e será realizada no Centro de Convenções.

O ato contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou ontem em Salvador e arrastou uma multidão de apoiadores desde o aeroporto. Ele irá participar do Encontro PL Mulher, que tem sua esposa como presidente nacional do movimento feminino do partido.

“Durante o período em que esteve no Palácio do Planalto, Michelle Bolsonaro capitaneou diversas ações em prol de causas de elevada relevância social. Notadamente elenca-se o amparo aos cidadãos baianos portadores de doenças raras, a inclusão de surdos e mudos e pessoas com deficiência em geral, além do acolhimento de refugiados oriundos de ditaduras socialistas e regimes islâmicos residente em Salvador e demais municípios do nosso estado”, disse Leandro, que confirmou a presença do presidente do PL Bahia, João Roma, e da deputada federal Roberta Roma na oportunidade.

Ainda segundo o parlamentar, por meio do programa Pátria Voluntária, a ex-primeira-dama teve a oportunidade de “fomentar a prática da solidariedade na sociedade brasileira. Vale ressaltar que a iniciativa idealizada por Michelle Bolsonaro alcançou impactos sociais expressivos no estado da Bahia”.

De acordo com o PL, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, presidido por Michelle Bolsonaro, beneficiou diretamente 102.336 cidadãos no estado, além de 296.595 baianos ajudados indiretamente. Dentre as ações distinguem-se a arrecadação voluntária de alimentos; auxílios diversos para o socorro e amparo de pessoas vítimas de catástrofes ou desastres naturais, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, idosos e pessoas com deficiência.