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ELEIÇÕES

“Temos que aceitar”, diz Lula sobre possível vitória de Flávio Bolsonaro

Mesmo confiante na vitória, presidente disse que vontade do povo é soberana

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Lula diz que respeitará resultado das urnas
Lula diz que respeitará resultado das urnas -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, disse nesta sexta-feira, 17, que, caso o povo brasileiro decida que o senador Flávio Bolsonaro (PL) deve ser o próximo dirigente do Palácio do Planalto, irá respeitar a decisão.

Quando o povo toma uma decisão, seja de direita, de esquerda ou do centro, temos que aceitar esse resultado. Eu nunca teria imaginado que um metalúrgico, que já foi líder sindical como eu, fosse eleito três vezes para a presidência”, afirmou Lula, durante entrevista à revista alemã Der Spiegel.

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A declaração foi feita em um momento em que o presidente comentava pesquisas recentes que apontam a liderança de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno nas eleições de outubro.

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Na entrevista, Lula também disse não temer um avanço do autoritarismo no Brasil e demonstrou confiança no resultado eleitoral.

“O Brasil continuará sendo um país democrático no futuro. Além disso, vamos vencer esta eleição e garantir que nossa democracia se torne ainda mais estável. Aqui não há espaço para fascistas”, disse.

PT faz autocrítica e muda estratégia contra Flávio Bolsonaro para 2026

O PT decidiu reposicionar sua estratégia para as eleições de 2026, após uma autocrítica interna sobre falhas na comunicação do governo. O partido pretende intensificar a comparação entre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cenário herdado do governo anterior em 2023.

A mudança ocorre em meio ao avanço de adversários nas pesquisas de intenção de voto, o que levou o partido a recalibrar sua abordagem política e comunicacional.

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