“Temos que aceitar”, diz Lula sobre possível vitória de Flávio Bolsonaro

Lula diz que respeitará resultado das urnas - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , pré-candidato à reeleição, disse nesta sexta-feira, 17, que, caso o povo brasileiro decida que o senador Flávio Bolsonaro (PL) deve ser o próximo dirigente do Palácio do Planalto, irá respeitar a decisão.

“ Quando o povo toma uma decisão, seja de direita, de esquerda ou do centro, temos que aceitar esse resultado . Eu nunca teria imaginado que um metalúrgico, que já foi líder sindical como eu, fosse eleito três vezes para a presidência”, afirmou Lula, durante entrevista à revista alemã Der Spiegel.

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A declaração foi feita em um momento em que o presidente comentava pesquisas recentes que apontam a liderança de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno nas eleições de outubro.

Na entrevista, Lula também disse não temer um avanço do autoritarismo no Brasil e demonstrou confiança no resultado eleitoral.

“O Brasil continuará sendo um país democrático no futuro. Além disso, vamos vencer esta eleição e garantir que nossa democracia se torne ainda mais estável. Aqui não há espaço para fascistas”, disse.

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