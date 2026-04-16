Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro descarta Eduardo como ministro em possível governo

Ex-deputado é visto como culpado pelo tarifaço

Cássio Moreira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Flávio Bolsonaro dispensa Eduardo como embaixador
Flávio Bolsonaro dispensa Eduardo como embaixador -

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL) descartou uma possível indicação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), seu irmão, para o Ministério das Relações Exteriores, caso seja eleito presidente.

Segundo informações do canal de notícias CNN Brasil, a possibilidade teria ligado o alerta entre setores do empresariado. Eduardo é apontado como o culpado pela imposição do tarifaço por parte dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, no segundo semestre de 2025.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O questionamento foi levantado durante um almoço em Brasília. Na ocasião, o atual assessor internacional da Presidência, Celso Amorim, foi alvo de críticas pela condução da política externa do país.

Leia Também:

Bolsonaro ou Caiado? Roma minimiza impasse com PL sobre apoio da oposição na Bahia
Aécio articula e PSDB pode lançar Ciro Gomes ao Planalto
Ministro ligado a Bolsonaro é eleito presidente do TSE para eleições 2026

Interlocutores, no entanto, afirmam que Flávio não pretende contar com o irmão à frente do Itamaraty em um eventual mandato.

Posição estratégica

Mesmo sem ocupar o Itamaraty em uma possível gestão, Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos desde 2025, pode atuar como um 'embaixador', ajudando o novo governo na construção de pontes internacionais, mas sem ocupar o Ministério das Relações Exteriores.

Eduardo, conhecido como 'Zero 2' entre os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atuou como articulador do governo do seu pai, aproximando o Planalto de figuras internacionais de extrema-direita.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eduardo bolsonaro eleições Flávio Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio Bolsonaro dispensa Eduardo como embaixador
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Flávio Bolsonaro dispensa Eduardo como embaixador
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Flávio Bolsonaro dispensa Eduardo como embaixador
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

Flávio Bolsonaro dispensa Eduardo como embaixador
Play

Fim da escala 6x1: Paulo Azi vota a favor, mas faz recomendações

x