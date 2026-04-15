Aécio articula e PSDB pode lançar Ciro Gomes ao Planalto

Aécio Neves ao lado de Ciro Gomes - Foto: Divulgação

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, articula nos bastidores o lançamento da candidatura de Ciro Gomes, filiado ao partido, à presidência da República nas eleições de outubro. A informação foi confirmada pelo tucano.

Ciro, que foi ministro nos governos Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colocou seu nome à disposição para concorrer a governador do Ceará. Aécio, no entanto, afirmou à imprensa que fez um apelo ao aliado para que ele repense seu destino político

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"Fiz um apelo para que ele se disponha a liderar um novo caminho para o Brasil, o caminho do centro democrático, liberal na economia, inclusivo do ponto de vista social, responsável no campo da gestão pública", afirmou Aécio em coletiva de imprensa ao lado de Ciro.

Ciro responde

O tucano, que voltou ao partido depois de mais de duas décadas, afirmou que vai analisar o convite, mesmo tendo se colocado como alternativa no Ceará, estado já governado por ele nos anos 1990.

"Estou construindo, até o momento, uma alternativa ao governo do Estado [do Ceará]. No entanto, um apelo, uma lembrança ou convocação como essa que me foi feita agora não pode ser considerada apenas um agrado ao meu sofrido coração", disparou.

A articulação já havia sido antecipada pelo portal A TARDE, em março deste ano.

Histórico de Ciro

Caso seja candidato a presidente, Ciro chegará a sua quinta tentativa, sendo a terceira consecutiva. O melhor desempenho do político ocorreu em 2018, quando alcançou 12,47% dos votos.

Desempenho de Ciro Gomes em eleições presidenciais