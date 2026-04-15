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POLÍTICA

Aécio articula e PSDB pode lançar Ciro Gomes ao Planalto

Ex-ministro é pré-candidato a governador do Ceará

Cássio Moreira
Por

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Aécio Neves ao lado de Ciro Gomes
Aécio Neves ao lado de Ciro Gomes -

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, articula nos bastidores o lançamento da candidatura de Ciro Gomes, filiado ao partido, à presidência da República nas eleições de outubro. A informação foi confirmada pelo tucano.

Ciro, que foi ministro nos governos Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colocou seu nome à disposição para concorrer a governador do Ceará. Aécio, no entanto, afirmou à imprensa que fez um apelo ao aliado para que ele repense seu destino político

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"Fiz um apelo para que ele se disponha a liderar um novo caminho para o Brasil, o caminho do centro democrático, liberal na economia, inclusivo do ponto de vista social, responsável no campo da gestão pública", afirmou Aécio em coletiva de imprensa ao lado de Ciro.

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Ciro responde

O tucano, que voltou ao partido depois de mais de duas décadas, afirmou que vai analisar o convite, mesmo tendo se colocado como alternativa no Ceará, estado já governado por ele nos anos 1990.

"Estou construindo, até o momento, uma alternativa ao governo do Estado [do Ceará]. No entanto, um apelo, uma lembrança ou convocação como essa que me foi feita agora não pode ser considerada apenas um agrado ao meu sofrido coração", disparou.

A articulação já havia sido antecipada pelo portal A TARDE, em março deste ano.

Histórico de Ciro

Caso seja candidato a presidente, Ciro chegará a sua quinta tentativa, sendo a terceira consecutiva. O melhor desempenho do político ocorreu em 2018, quando alcançou 12,47% dos votos.

Desempenho de Ciro Gomes em eleições presidenciais

  • 1998: 7.426.187 - (10,97%);
  • 2002: 10.170.882 - (11,97%);
  • 2018: 13.344.371 - (12,47%);
  • 2022: 3.599.287 - (3,04%).

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Ciro Gomes eleições psdb

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