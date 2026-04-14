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Após rumores de desistência, Lula reafirma candidatura à presidência

Presidente deixou dúvida no ar após entrevista na semana passada

Anderson Ramos
Por

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Lula confirmouque será candidato à reeleição ao Palácio do Planalto.
Lula confirmouque será candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. -

O presidente Lula (PT) afastou os rumores sobre uma eventual resistência e reafirmou sua candidatura à reeleição ao Palácio do Planalto. Em entrevista dada nesta terça-feira, 14, aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum, o mandatário disse que sua candidatura é um "compromisso moral, ético e até cristão não permitir que os fascistas voltem a governar".

"Sou candidato por isso eu tenho muita coisa para fazer nesse país [...] Meu quarto mandato é para fazer esse país dar um salto decisivo", declarou o presidente.

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Na semana passada em entrevista ao ICL Notícias, Lula disse que ainda não tinha decidido ser candidato e falou da necessidade de seu nome ser analisado pelo PT na convenção partidária. Apesar disso, o petista afirmou que “todo mundo sabe que dificilmente” deixará de disputar a Presidência da República.

A fala foi interpretada por setores da política e principalmente pelo mercado financeiro como um sinal de que ele poderia não disputar um novo mandato.

Lula também afirmou que o mercado financeiro sempre preferirá outro candidato em seu lugar. O presidente disse que os grandes atores da economia não querem políticas de inclusão social, mas apenas que o governo garanta o pagamento de juros.

Defesa da candidatura

Aliados saíram em defesa da reeleição de Lula. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), indicou que tudo não passou de uma provocação do presidente.

“O presidente Lula é um homem muito inteligente. Ele move as palavras para deixar essa dúvida na cabeça de quem quiser. Eu não tenho nenhuma dúvida, ele é candidato, com certeza. Ele gosta de falar algumas coisas para deixar o pessoal excitado, mas para mim zero chances disso acontecer”, cravou.

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Na semana passada, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, afirmou que o presidente disputará a reeleição em outubro.

“Ele fez uma fala de quem valoriza a convenção partidária e pensa que a convenção tem que decidir. Claro que o presidente Lula é candidato”, disse Edinho.

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eleições 2026 Lula presidência da república

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