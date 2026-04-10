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ELEIÇÕES 2026

“Claro que Lula é candidato”, dispara presidente do PT

Edinho Silva descartou qualquer chance do presidente não tentar reeleição

Ane Catarine

Por Ane Catarine

10/04/2026 - 6:39 h

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Edinho Silva confirma que Lula será candidato
Edinho Silva confirma que Lula será candidato -

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou na quinta-feira, 9, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputará a reeleição em outubro. A declaração ocorre após o próprio chefe do Executivo levantar dúvidas sobre a candidatura.

“Ele fez uma fala de quem valoriza a convenção partidária e pensa que a convenção tem que decidir. Claro que o presidente Lula é candidato”, disse Edinho.

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O dirigente também afirmou que Lula é “a liderança mais preparada” para a disputa eleitoral. Atualmente, o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o principal adversário do petista.

Edinho participou de um jantar com empresários e autoridades, onde deu a declaração e discutiu projetos para o país e o cenário eleitoral.

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Na mesma linha do dirigente do PT, o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, também descartou a possibilidade de Lula ficar fora da eleição.

O que disse Lula

Em entrevista ao portal ICL, na quarta-feira, 8, Lula afirmou que ainda não decidiu se será candidato à reeleição.

Apesar da declaração, o presidente acrescentou que “todo mundo sabe que dificilmente” deixará de disputar o cargo.

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Tags:

eleições 2026 Lula PT

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