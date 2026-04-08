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POLÍTICA

Lula aconselhou Moraes em escândalo do Banco Master: "Não jogue fora sua biografia"

Presidente afirmou que o caso prejudica a imagem do STF

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/04/2026 - 12:36 h

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Presidente destacou ainda que a situação pode ser explorada politicamente
Presidente destacou ainda que a situação pode ser explorada politicamente -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 8, que o caso envolvendo o Banco Master e a atuação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na defesa da instituição prejudica a imagem da Corte. Em entrevista ao ICL Notícias, Lula revelou que conversou diretamente com o magistrado sobre o assunto.

Segundo o presidente, ele aconselhou Moraes a não permitir que a polêmica afete sua trajetória no Judiciário. "Você construiu uma biografia histórica com o julgamento do 8 de Janeiro; não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora sua biografia'", declarou.

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Lula também sugeriu que Moraes dê uma resposta pública sobre o tema e se declare impedido de participar de eventuais julgamentos relacionados ao caso no STF.

"Eu disse: 'diga que sua mulher está advogando, eu só prometo que aqui na Suprema Corte ficarei impedido de votar, qualquer coisa, alguma coisa que passe para a sociedade uma firmeza'. Que ele tem", afirmou.

Ano eleitoral

Durante a entrevista, o presidente destacou ainda que a situação pode ser explorada politicamente durante o ano eleitoral e reforçou que, mesmo sendo legal, o episódio pode ser visto negativamente pela população.

"O companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Você pode ter uma coisa que é legal, mas, nas circunstâncias que acontecem, o povo trata como uma coisa imoral. E num ano politico, em que as pessoas vão dar muito destaque para isso", disse.

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O caso envolve o escritório Barci de Moraes, da esposa de Alexandre de Moraes, que manteve contrato com o Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Dados da Receita Federal apontam que os pagamentos ao escritório somaram R$ 80,2 milhões em dois anos.

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