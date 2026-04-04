Caso Master: Nikolas Ferreira é nome “dado como certo” em delação

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Deputado Federal Nikolas Ferreira - Foto: Agência Brasil/Lula Marques

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) usou as redes sociais na sexta-feira, 3, para apontar um suposto envolvimento do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no escândalo financeiro envolvendo o Banco Master.

Segundo o petista, o nome de Nikolas “é dado como certo” em uma possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, que é dono da instituição financeira. Ele também citou Fabiano Zettel, a quem se referiu como “amigo” do parlamentar.

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Confira a publicação completa:

Nome de Nikolas Ferreira é dado como certo na delação de Vorcaro e especialmente de seu amigo Zettel. Se tudo vier à tona, inelegibilidade do deputado mineiro, estará na pauta, bem como envolvimento do Pastor Valadão. pic.twitter.com/6LcH1i57w4 — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) April 4, 2026

De acordo com a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, Nikolas teria usado um jatinho ligado a Vorcaro durante a campanha do segundo turno das eleições de 2022, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O nome do deputado também teria aparecido na lista de contatos do banqueiro.

Delação premiada

Preso há cerca de um mês após nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, Daniel Vorcaro negocia um acordo de delação premiada. A possível colaboração tem gerado apreensão nos bastidores políticos.

A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, com suspeitas de venda de títulos de crédito falsos, pagamentos indevidos a agentes públicos e a existência de uma estrutura paralela de monitoramento dentro do banco.