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INVESTIGAÇÃO

CPI pede mais tempo e pode atingir nomes ligados ao Banco Master

Comissão no Senado quer ouvir Daniel Vorcaro nos próximos dias

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/04/2026 - 11:41 h | Atualizada em 06/04/2026 - 12:44

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CPI do Crime Organizado pode mirar nomes ligados a Daniel Vorcaro
CPI do Crime Organizado pode mirar nomes ligados a Daniel Vorcaro -

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), protocolou nesta segunda-feira, 6, um pedido para prorrogar os trabalhos do colegiado por mais 60 dias.

Ao todo, 28 parlamentares assinaram a solicitação, uma a mais do que o mínimo necessário.

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A CPI tem prazo para encerrar as atividades em 14 de abril. A prorrogação ainda depende de autorização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

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A CPI busca prorrogar as atividades para se debruçar em depoimentos sobre o escândalo financeiro do Banco Master.

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, chegou a ser convocado. A sessão, no entanto, foi cancelada.

Veja quem assinou o pedido:

  • Alessandro Vieira (MDB-SE)
  • Flávio Arns (PSB-PR)
  • Esperidião Amin (PP-SC)
  • Jorge Kajuru (PSB-GO)
  • Fabiano Contarato (PT-ES)
  • Mara Gabrilli (PSD-SP)
  • Jaime Bagattoli (PL-RO)
  • Styvenson Valentim (PSDB-RN)
  • Sergio Petecão (PSD-AC)
  • Plínio Valério (PSDB-AM)
  • Wellington Fagundes (PL-MT)
  • Jayme Campos (UNIÃO-MT)
  • Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
  • Wilder Morais (PL-GO)
  • Eduardo Girão (NOVO-CE)
  • Damares Alves (Republicanos-DF)
  • Luis Carlos Heinze (PP-RS)
  • Sergio Moro (UNIÃO-PR)
  • Paulo Paim (PT-RS)
  • Cleitinho (Republicanos-MG)
  • Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
  • Leila Barros (PDT-DF)
  • Confúcio Moura (MDB-RO)
  • Magno Malta (PL-ES)
  • Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
  • Carlos Viana (Podemos-MG)
  • Lucas Barreto (PSD-AP)

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Tags:

Alessandro Vieira Banco MAster CPI do crime organizado Davi Alcolumbre

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