CPI pede mais tempo e pode atingir nomes ligados ao Banco Master

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CPI do Crime Organizado pode mirar nomes ligados a Daniel Vorcaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), protocolou nesta segunda-feira, 6, um pedido para prorrogar os trabalhos do colegiado por mais 60 dias.

Ao todo, 28 parlamentares assinaram a solicitação, uma a mais do que o mínimo necessário.

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A CPI tem prazo para encerrar as atividades em 14 de abril. A prorrogação ainda depende de autorização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A CPI busca prorrogar as atividades para se debruçar em depoimentos sobre o escândalo financeiro do Banco Master.

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, chegou a ser convocado. A sessão, no entanto, foi cancelada.

Veja quem assinou o pedido: