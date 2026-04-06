INVESTIGAÇÃO
CPI pede mais tempo e pode atingir nomes ligados ao Banco Master
Comissão no Senado quer ouvir Daniel Vorcaro nos próximos dias
Por Ane Catarine
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O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), protocolou nesta segunda-feira, 6, um pedido para prorrogar os trabalhos do colegiado por mais 60 dias.
Ao todo, 28 parlamentares assinaram a solicitação, uma a mais do que o mínimo necessário.
A CPI tem prazo para encerrar as atividades em 14 de abril. A prorrogação ainda depende de autorização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
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A CPI busca prorrogar as atividades para se debruçar em depoimentos sobre o escândalo financeiro do Banco Master.
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, chegou a ser convocado. A sessão, no entanto, foi cancelada.
Veja quem assinou o pedido:
- Alessandro Vieira (MDB-SE)
- Flávio Arns (PSB-PR)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Jorge Kajuru (PSB-GO)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Mara Gabrilli (PSD-SP)
- Jaime Bagattoli (PL-RO)
- Styvenson Valentim (PSDB-RN)
- Sergio Petecão (PSD-AC)
- Plínio Valério (PSDB-AM)
- Wellington Fagundes (PL-MT)
- Jayme Campos (UNIÃO-MT)
- Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Wilder Morais (PL-GO)
- Eduardo Girão (NOVO-CE)
- Damares Alves (Republicanos-DF)
- Luis Carlos Heinze (PP-RS)
- Sergio Moro (UNIÃO-PR)
- Paulo Paim (PT-RS)
- Cleitinho (Republicanos-MG)
- Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
- Leila Barros (PDT-DF)
- Confúcio Moura (MDB-RO)
- Magno Malta (PL-ES)
- Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
- Carlos Viana (Podemos-MG)
- Lucas Barreto (PSD-AP)
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